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Video Converter Plus для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:19.18 Мб
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Video Converter Plus - это утилита, которая позволяет быстро конвертировать видео в различные форматы. Благодаря поддержке видео в форматах H.264 и H.265 это приложение быстро и легко кодирует видео без особых усилий с вашей стороны.

После запуска вы обнаружите стандартный пользовательский интерфейс со встроенным плеером и обширной областью ввода. Слева отображаются все конвертируемые видео, их миниатюрные превью и подробная информация, а правая панель занята элементами управления воспроизведением.

Формат вывода можно выбрать в нижней части окна. Выпадающая кнопка открывает список выходных форматов, показывая профили, включающие различные типы файлов, такие как AVI, H.265, H.264 в любом качестве - от стандартного телевизионного до Quad HD или Ultra HD.

Video Converter Plus может конвертировать не только отдельные видеофайлы, но и целые папки. Вам нужно просто выбрать место, где хранятся известные вам видеофайлы, выбрать формат и нажать кнопку "Конвертировать", чтобы начать работу.

Есть несколько дополнительных инструментов настройки кодировщика, которые позволяют изменять параметры видео и аудио. Video Converter Plus поддерживает AVC, HEVC и AV1, позволяя изменять частоту кадров, битрейт и разрешение.

Video Converter Plus позволяет легко конвертировать видео из одного формата в другой, обеспечивая встроенный предварительный просмотр и позволяя управлять настройками видео и аудио. С его помощью вы сможете быстро конвертировать видео в пакетном режиме и наслаждаться просмотром любимых клипов на любом другом устройстве или платформе.

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