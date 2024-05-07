Video Converter Plus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|19.18 Мб
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Video Converter Plus - это утилита, которая позволяет быстро конвертировать видео в различные форматы. Благодаря поддержке видео в форматах H.264 и H.265 это приложение быстро и легко кодирует видео без особых усилий с вашей стороны.
После запуска вы обнаружите стандартный пользовательский интерфейс со встроенным плеером и обширной областью ввода. Слева отображаются все конвертируемые видео, их миниатюрные превью и подробная информация, а правая панель занята элементами управления воспроизведением.
Формат вывода можно выбрать в нижней части окна. Выпадающая кнопка открывает список выходных форматов, показывая профили, включающие различные типы файлов, такие как AVI, H.265, H.264 в любом качестве - от стандартного телевизионного до Quad HD или Ultra HD.
Video Converter Plus может конвертировать не только отдельные видеофайлы, но и целые папки. Вам нужно просто выбрать место, где хранятся известные вам видеофайлы, выбрать формат и нажать кнопку "Конвертировать", чтобы начать работу.
Есть несколько дополнительных инструментов настройки кодировщика, которые позволяют изменять параметры видео и аудио. Video Converter Plus поддерживает AVC, HEVC и AV1, позволяя изменять частоту кадров, битрейт и разрешение.
Video Converter Plus позволяет легко конвертировать видео из одного формата в другой, обеспечивая встроенный предварительный просмотр и позволяя управлять настройками видео и аудио. С его помощью вы сможете быстро конвертировать видео в пакетном режиме и наслаждаться просмотром любимых клипов на любом другом устройстве или платформе.
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