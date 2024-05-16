MSI to EXE Compiler - программа для конвертации файлов MSI в файлы EXE. Приложение отличается простотой и удобством использования благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу.

MSI to EXE Compiler позволяет пользователям задать три параметра: путь к исходному MSI-файлу, путь для сохранения результирующего EXE-файла и путь к иконке для EXE-файла. Программа поддерживает только иконки в формате ICO, что гарантирует правильное отображение иконки после конвертации. Процесс преобразования занимает минимальное время и зависит от размера исходного MSI-файла.

Это легковесное решение не требует дополнительных инструментов для выполнения своей основной задачи. Возможность изменения иконки EXE-файла является дополнительным приятным бонусом, который может быть полезен для персонализации исполняемых файлов.

Основные возможности приложения MSI to EXE Compiler: