MSI to EXE Compiler для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.56 Мб
СКАЧАТЬ
MSI to EXE Compiler скриншот № 1

MSI to EXE Compiler - программа для конвертации файлов MSI в файлы EXE. Приложение отличается простотой и удобством использования благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу.

MSI to EXE Compiler позволяет пользователям задать три параметра: путь к исходному MSI-файлу, путь для сохранения результирующего EXE-файла и путь к иконке для EXE-файла. Программа поддерживает только иконки в формате ICO, что гарантирует правильное отображение иконки после конвертации. Процесс преобразования занимает минимальное время и зависит от размера исходного MSI-файла.

Это легковесное решение не требует дополнительных инструментов для выполнения своей основной задачи. Возможность изменения иконки EXE-файла является дополнительным приятным бонусом, который может быть полезен для персонализации исполняемых файлов.

Основные возможности приложения MSI to EXE Compiler:

  • Преобразование файлов MSI в файлы EXE.
  • Указание пути к исходному MSI-файлу.
  • Указание пути для сохранения результирующего EXE-файла.
  • Указание пути к иконке для EXE-файла (поддерживаются только файлы формата ICO).
  • Высокая скорость конвертации, зависящая от размера исходного MSI-файла.
  • Легковесное и интуитивно понятное решение без лишних функций.
     
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать PostmanPostman 11.0.7

Платформа для создания и использования API. Postman упрощает каждый этап жизненного цикла API и...

скачать MSI to EXE ConverterMSI to EXE Converter 5.3.1.2

MSI to EXE Converter - простая программа для конвертации MSI-файлов в исполняемые EXE-файлы. Кроме того...

скачать Log Viewer PlusLog Viewer Plus 2.3.21

Log Viewer Plus - удобный во всех отношениях просмотрищик лог-журналов с набором полезных инструментов для поиска и фильтрации информации в логе...

скачать VRCP SPRulerVRCP SPRuler 2.6.0.2017.0

SPRuler - экранная линейка, с помощью которой можно быстро и легко измерить в пикселях любые объекты на экране монитора...

скачать CHM EditorCHM Editor 3.1.2

CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании...

скачать ReadMBRReadMBR 1.0

ReadMBR - две утилиты, визуальная и консольная, для чтения Master Boot Record (главной загрузочной записи) физического диска...

Отзывы о программе MSI to EXE Compiler

Admin

Отзывов о программе MSI to EXE Compiler 3.3.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв