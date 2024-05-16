MSI to EXE Compiler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.56 Мб
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MSI to EXE Compiler - программа для конвертации файлов MSI в файлы EXE. Приложение отличается простотой и удобством использования благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу.
MSI to EXE Compiler позволяет пользователям задать три параметра: путь к исходному MSI-файлу, путь для сохранения результирующего EXE-файла и путь к иконке для EXE-файла. Программа поддерживает только иконки в формате ICO, что гарантирует правильное отображение иконки после конвертации. Процесс преобразования занимает минимальное время и зависит от размера исходного MSI-файла.
Это легковесное решение не требует дополнительных инструментов для выполнения своей основной задачи. Возможность изменения иконки EXE-файла является дополнительным приятным бонусом, который может быть полезен для персонализации исполняемых файлов.
Основные возможности приложения MSI to EXE Compiler:
- Преобразование файлов MSI в файлы EXE.
- Указание пути к исходному MSI-файлу.
- Указание пути для сохранения результирующего EXE-файла.
- Указание пути к иконке для EXE-файла (поддерживаются только файлы формата ICO).
- Высокая скорость конвертации, зависящая от размера исходного MSI-файла.
- Легковесное и интуитивно понятное решение без лишних функций.
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