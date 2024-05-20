Frozen Keyboard - это простое и удобное приложение для ввода текста на клавиатуре, поддерживающее шрифты Unicode и Zawgyi для языка мьянмар. Приложение совместимо с Android версиями 4.0 и выше, позволяя пользователям легко переключаться между методами ввода без необходимости заходить в настройки телефона. Frozen Keyboard предлагает разнообразные возможности для настройки клавиатуры, включая более 3000 смайликов, изменение размеров клавиатуры и шрифта, а также различные тематические оформления.

Программа позволяет выбирать между двумя типами раскладок: новой и старой. Пользователи могут легко набирать текст на мьянмарском языке в формате Unicode, а также использовать шрифты Zawgyi и Pyidaungsu. Frozen Keyboard популярна в ИТ-сообществе Мьянмы благодаря своему удобному дизайну и широким функциональным возможностям. Разработчики активно работают над улучшением продукта, учитывая отзывы пользователей, чтобы обеспечить лучший опыт работы с клавиатурой.

В приложении также предусмотрена функция настройки темы, где пользователи могут выбирать изображения из своей галереи и создавать уникальные темы для клавиатуры. Кроме того, можно менять цвет клавиш и функциональных кнопок, что позволяет максимально персонализировать интерфейс под свои предпочтения.

Основные возможности приложения Frozen Keyboard:

Пользовательская тема поддержки

Две раскладки на одной клавиатуре

Автоопределение клавиатуры

Конвертер Unicode в Zawgyi

Конвертер буфера обмена

Поддержка мьянмарского языка (Unicode, Zawgyi) и английского

Долгое нажатие для дополнительных функций

Красивые смайлики

Тематический магазин

Настройка размера клавиатуры и шрифта

Переключение стиля шрифта

Возможность делиться темами с помощью QR-кода

Frozen Keyboard предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для комфортного и быстрого ввода текста на мьянмарском языке. Программа поддерживает различные шрифты и позволяет гибко настраивать внешний вид клавиатуры, делая её максимально удобной и функциональной.