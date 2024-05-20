Frozen Keyboard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Myanmar Keyboard Developer
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.48 Мб
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Frozen Keyboard - это простое и удобное приложение для ввода текста на клавиатуре, поддерживающее шрифты Unicode и Zawgyi для языка мьянмар. Приложение совместимо с Android версиями 4.0 и выше, позволяя пользователям легко переключаться между методами ввода без необходимости заходить в настройки телефона. Frozen Keyboard предлагает разнообразные возможности для настройки клавиатуры, включая более 3000 смайликов, изменение размеров клавиатуры и шрифта, а также различные тематические оформления.
Программа позволяет выбирать между двумя типами раскладок: новой и старой. Пользователи могут легко набирать текст на мьянмарском языке в формате Unicode, а также использовать шрифты Zawgyi и Pyidaungsu. Frozen Keyboard популярна в ИТ-сообществе Мьянмы благодаря своему удобному дизайну и широким функциональным возможностям. Разработчики активно работают над улучшением продукта, учитывая отзывы пользователей, чтобы обеспечить лучший опыт работы с клавиатурой.
В приложении также предусмотрена функция настройки темы, где пользователи могут выбирать изображения из своей галереи и создавать уникальные темы для клавиатуры. Кроме того, можно менять цвет клавиш и функциональных кнопок, что позволяет максимально персонализировать интерфейс под свои предпочтения.
Основные возможности приложения Frozen Keyboard:
- Пользовательская тема поддержки
- Две раскладки на одной клавиатуре
- Автоопределение клавиатуры
- Конвертер Unicode в Zawgyi
- Конвертер буфера обмена
- Поддержка мьянмарского языка (Unicode, Zawgyi) и английского
- Долгое нажатие для дополнительных функций
- Красивые смайлики
- Тематический магазин
- Настройка размера клавиатуры и шрифта
- Переключение стиля шрифта
- Возможность делиться темами с помощью QR-кода
Frozen Keyboard предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для комфортного и быстрого ввода текста на мьянмарском языке. Программа поддерживает различные шрифты и позволяет гибко настраивать внешний вид клавиатуры, делая её максимально удобной и функциональной.
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Admin
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