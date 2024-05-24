Mouse Axis Locker - это легкая программная утилита, созданная для фиксации курсора мыши, что предотвращает нежелательные движения и повышает точность работы. Программа особенно полезна для графического дизайна и других точных работ, где малейшее смещение может привести к ошибкам. Mouse Axis Locker функционирует в системном трее, работая в фоновом режиме и не мешая основной деятельности пользователя. Перед использованием рекомендуется настроить горячие клавиши и параметры работы, чтобы приложение работало максимально эффективно.

Основное назначение Mouse Axis Locker - ограничение движения курсора мыши по горизонтали, вертикали или диагонали под углом 45 градусов. Это позволяет избежать непреднамеренных отклонений и обеспечивает точность в проектах, где важны мельчайшие детали. Программа поддерживает настройку четырех горячих клавиш: для блокировки движения по горизонтали, вертикали, а также под углом 45 градусов влево и вправо. Эти клавиши позволяют быстро и удобно управлять поведением курсора, минимизируя риск ошибок.

После установки Mouse Axis Locker можно свернуть в системный трей, где оно будет работать в фоновом режиме. Также предусмотрена возможность автоматического запуска программы вместе с Windows, что обеспечивает её готовность к работе сразу после включения компьютера.

Список основных возможностей Mouse Axis Locker: