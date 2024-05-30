ForceToolkit для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.17 Мб
СКАЧАТЬ
ForceToolkit скриншот № 1

ForceToolkit — это приложение для управления окнами в операционной системе Windows, предоставляющее дополнительные возможности для настройки и управления элементами программ. Программа позволяет пользователю более тщательно управлять окнами приложений, предоставляя функции, которых нет в стандартной комплектации Windows. Это приложение полезно для тех, кто хочет получить больший контроль над окнами своих программ, предлагая возможности, которые помогут настроить рабочее пространство под индивидуальные нужды.

С ее помощью можно установить окно всегда сверху, скрыть его, изменить заголовок окна и выполнить другие действия. Утилита легко устанавливается и проста в использовании. Для активации функций достаточно перетащить курсор из интерфейса программы на нужное окно.

Важно отметить, что функциональность ForceToolkit ограничена для некоторых встроенных окон Windows, таких как File Explorer и Photos. Тем не менее, программа позволяет принудительно закрыть процессы этих окон. В сторонних приложениях программа работает без сбоев, предоставляя возможности изменить заголовок окна, сделать его всегда видимым, а также принудительно отключить, включить или скрыть целевое окно.

Кроме того, ForceToolkit предоставляет возможность принудительно установить размеры окон. Пользователь может свободно изменять значения ширины и высоты окна, а также перерисовывать область пользовательского интерфейса объекта.

Список основных возможностей ForceToolkit:

  • Переключение окон в режим "всегда сверху".
  • Принудительное скрытие окон.
  • Изменение заголовка окна.
  • Принудительное завершение процессов окон.
  • Изменение размеров окон.
  • Перерисовка области пользовательского интерфейса.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность управления сторонними приложениями без сбоев.
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.5.539

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.8.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать DroidCam Windows ClientDroidCam Windows Client 6.5.2

Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.19

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

Отзывы о программе ForceToolkit

Admin

Отзывов о программе ForceToolkit 1.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв