ForceToolkit — это приложение для управления окнами в операционной системе Windows, предоставляющее дополнительные возможности для настройки и управления элементами программ. Программа позволяет пользователю более тщательно управлять окнами приложений, предоставляя функции, которых нет в стандартной комплектации Windows. Это приложение полезно для тех, кто хочет получить больший контроль над окнами своих программ, предлагая возможности, которые помогут настроить рабочее пространство под индивидуальные нужды.

С ее помощью можно установить окно всегда сверху, скрыть его, изменить заголовок окна и выполнить другие действия. Утилита легко устанавливается и проста в использовании. Для активации функций достаточно перетащить курсор из интерфейса программы на нужное окно.

Важно отметить, что функциональность ForceToolkit ограничена для некоторых встроенных окон Windows, таких как File Explorer и Photos. Тем не менее, программа позволяет принудительно закрыть процессы этих окон. В сторонних приложениях программа работает без сбоев, предоставляя возможности изменить заголовок окна, сделать его всегда видимым, а также принудительно отключить, включить или скрыть целевое окно.

Кроме того, ForceToolkit предоставляет возможность принудительно установить размеры окон. Пользователь может свободно изменять значения ширины и высоты окна, а также перерисовывать область пользовательского интерфейса объекта.

Список основных возможностей ForceToolkit: