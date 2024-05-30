ForceToolkit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.17 Мб
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ForceToolkit — это приложение для управления окнами в операционной системе Windows, предоставляющее дополнительные возможности для настройки и управления элементами программ. Программа позволяет пользователю более тщательно управлять окнами приложений, предоставляя функции, которых нет в стандартной комплектации Windows. Это приложение полезно для тех, кто хочет получить больший контроль над окнами своих программ, предлагая возможности, которые помогут настроить рабочее пространство под индивидуальные нужды.
С ее помощью можно установить окно всегда сверху, скрыть его, изменить заголовок окна и выполнить другие действия. Утилита легко устанавливается и проста в использовании. Для активации функций достаточно перетащить курсор из интерфейса программы на нужное окно.
Важно отметить, что функциональность ForceToolkit ограничена для некоторых встроенных окон Windows, таких как File Explorer и Photos. Тем не менее, программа позволяет принудительно закрыть процессы этих окон. В сторонних приложениях программа работает без сбоев, предоставляя возможности изменить заголовок окна, сделать его всегда видимым, а также принудительно отключить, включить или скрыть целевое окно.
Кроме того, ForceToolkit предоставляет возможность принудительно установить размеры окон. Пользователь может свободно изменять значения ширины и высоты окна, а также перерисовывать область пользовательского интерфейса объекта.
Список основных возможностей ForceToolkit:
- Переключение окон в режим "всегда сверху".
- Принудительное скрытие окон.
- Изменение заголовка окна.
- Принудительное завершение процессов окон.
- Изменение размеров окон.
- Перерисовка области пользовательского интерфейса.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность управления сторонними приложениями без сбоев.
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