MiniThing для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1-20240513 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:20.3 Мб
СКАЧАТЬ
MiniThing скриншот № 1

MiniThing - это приложение для быстрого и удобного поиска файлов на вашем компьютере. С его помощью вы сможете легко и эффективно находить документы, изображения, музыкальные файлы и другие типы данных, разбросанные по различным папкам. Программа особенно полезна в ситуациях, когда вам нужно быстро отыскать конкретный файл, но вы не уверены, где именно он находится.

MiniThing обеспечивает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет начать поиск файлов всего несколькими нажатиями клавиш. Несмотря на свою простоту, приложение надежно выполняет свои функции и не требует значительных системных ресурсов, что делает его идеальным выбором для старых компьютеров. Вы можете начать поиск, нажав сочетание клавиш Ctrl+F или воспользовавшись кнопкой поиска. Программа быстро сканирует файловую систему и находит файлы, соответствующие вашему запросу.

После того как нужный файл найден, MiniThing предлагает удобные инструменты для его управления. Вы можете открыть файл, перейти к содержащей его папке, скопировать, удалить или переименовать файл, используя сочетания клавиш или контекстное меню. Все это делает работу с файлами более эффективной и менее утомительной.

Список основных возможностей приложения MiniThing:

  • Быстрый и эффективный поиск файлов по имени и расширению.
  • Простое и интуитивно понятное управление интерфейсом.
  • Низкие системные требования, что позволяет использовать приложение на старых компьютерах.
  • Удобные ярлыки для выполнения распространенных задач управления файлами.
  • Возможность открыть файл или содержащую его папку прямо из результатов поиска.
  • Функции копирования, удаления и переименования файлов с помощью сочетаний клавиш или контекстного меню.
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

скачать WizTreeWizTree 4.19

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать EverythingEverything 1.4.1.1024

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...

скачать Duplicate CleanerDuplicate Cleaner 4.1.2 Free / 5.22 Pro

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...

скачать RecentFilesViewRecentFilesView 1.32

RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере...

скачать Search Text In FilesSearch Text In Files 3.4

Приложение для поиска файлов с помощью простых запросов. Присутствует возможность...

скачать BulkFileChangerBulkFileChanger 1.73

BulkFileChanger - небольшая утилита, позволяющая создавать списки файлов из нескольких папок, а затем проводить какие-либо действия с ними...

Отзывы о программе MiniThing

Admin

Отзывов о программе MiniThing 0.1-20240513 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв