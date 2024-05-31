MiniThing для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1-20240513 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AlanoSong
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|20.3 Мб
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MiniThing - это приложение для быстрого и удобного поиска файлов на вашем компьютере. С его помощью вы сможете легко и эффективно находить документы, изображения, музыкальные файлы и другие типы данных, разбросанные по различным папкам. Программа особенно полезна в ситуациях, когда вам нужно быстро отыскать конкретный файл, но вы не уверены, где именно он находится.
MiniThing обеспечивает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет начать поиск файлов всего несколькими нажатиями клавиш. Несмотря на свою простоту, приложение надежно выполняет свои функции и не требует значительных системных ресурсов, что делает его идеальным выбором для старых компьютеров. Вы можете начать поиск, нажав сочетание клавиш Ctrl+F или воспользовавшись кнопкой поиска. Программа быстро сканирует файловую систему и находит файлы, соответствующие вашему запросу.
После того как нужный файл найден, MiniThing предлагает удобные инструменты для его управления. Вы можете открыть файл, перейти к содержащей его папке, скопировать, удалить или переименовать файл, используя сочетания клавиш или контекстное меню. Все это делает работу с файлами более эффективной и менее утомительной.
Список основных возможностей приложения MiniThing:
- Быстрый и эффективный поиск файлов по имени и расширению.
- Простое и интуитивно понятное управление интерфейсом.
- Низкие системные требования, что позволяет использовать приложение на старых компьютерах.
- Удобные ярлыки для выполнения распространенных задач управления файлами.
- Возможность открыть файл или содержащую его папку прямо из результатов поиска.
- Функции копирования, удаления и переименования файлов с помощью сочетаний клавиш или контекстного меню.
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