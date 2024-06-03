Xecrets Ez для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.3.521 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Axantum Software AB
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.08 Мб
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Xecrets Ez - это мощное программное обеспечение для шифрования данных, предназначенное для защиты ваших файлов с помощью передовых криптографических методов. Это удобное и доступное решение, которое позволяет защитить любое количество файлов, используя надежный алгоритм шифрования, ключ к которому есть только у вас. Программа идеально подходит как для опытных пользователей, так и для новичков в области шифрования данных.
Одной из ключевых особенностей Xecrets Ez является его простота в использовании. Для начала работы необходимо создать учетную запись и задать пароль, после чего можно приступать к шифрованию файлов. Просто перетащите файлы, которые хотите защитить, и процесс шифрования начнется автоматически. Программа также сжимает файлы для более удобного хранения. Важно отметить, что для каждого файла можно задать индивидуальный пароль шифрования.
Интерфейс Xecrets Ez компактен и ненавязчив, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет простое и эффективное решение без излишних усложнений. Бесплатная версия программы предоставляет все необходимые инструменты для шифрования, а функция Premium Close All выделяется среди прочих. Эта функция облегчает редактирование и пересмотр зашифрованных файлов, не требуя их многократного перемещения. Вы можете расшифровать файлы, внести изменения и снова зашифровать их всего за несколько кликов.
Однако следует отметить, что Xecrets Ez не предоставляет возможностей для настройки параметров шифрования или сжатия. Программа предлагает фиксированные настройки, что может не удовлетворить потребности продвинутых пользователей, которые ищут более гибкие решения. Тем не менее, надежность и простота Xecrets Ez делают его отличным выбором для большинства пользователей, нуждающихся в надежном шифровальщике для защиты своих файлов.
Список основных возможностей приложения Xecrets Ez:
- Простая и быстрая регистрация учетной записи
- Мощный алгоритм шифрования с уникальными ключами
- Возможность задавать индивидуальные пароли для каждого файла
- Автоматическое сжатие файлов для экономии места на диске
- Компактный и интуитивно понятный интерфейс
- Функция Premium Close All для удобного редактирования зашифрованных файлов
- Надежная защита данных с минимальными усилиями
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