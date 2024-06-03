Crypto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Kokoschka
|Категория:
|Шифровка, дешифровка
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11.53 Мб
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Crypto - приложение для криптографии, предоставляющее широкий спектр функций для шифрования, хэширования, кодирования и декодирования данных. Программа предназначена для обучения, тестирования и практического применения криптографических методов. Она идеально подходит как для новичков, так и для опытных пользователей, стремящихся углубить свои знания в области криптовалют и блокчейн-технологий.
Crypto предлагает удобный и современный интерфейс, позволяющий легко управлять многочисленными функциями. Пользователи могут шифровать и дешифровать данные, генерировать хэши, выполнять математические операции, а также анализировать криптографические алгоритмы. Приложение включает в себя инструменты для безопасной связи, такие как создание и обмен сертификатами и ключами. Это делает Crypto отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить безопасность своих данных в ненадежных средах, таких как электронная почта или мессенджеры.
Список основных возможностей приложения Crypto:
- Шифрование: поддержка множества шифров, включая AES, DES, RSA и другие.
- Хэширование: генерация хэшей с использованием алгоритмов MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3 и других.
- Кодирование/декодирование: работа с форматами Base64, Base58, шестнадцатеричным и двоичным кодами, а также с азбукой Морзе.
- Математические функции: тесты на первичность, вычисление наибольшего общего делителя, функция Эйлера и другие.
- Инструменты безопасной связи: генерация и обмен сертификатами, создание цифровых подписей и шифрование сообщений и файлов.
- Анализ криптографических алгоритмов: частотный анализ, метод грубой силы для Цезаря и факторизация.
- Поддержка асимметричных методов: RSA, Диффи-Хеллман, DSA и Эль-Гамаль.
- Дополнительные инструменты: генератор и декодер QR-кодов, декодер PEM, генератор адресов Биткойн и другие.
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