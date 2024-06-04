The Data Krypter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $39.97
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nuverb Systems
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.28 Мб
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The Data Krypter — приложение, созданное для обеспечения безопасности ваших цифровых данных. В условиях постоянного роста количества вредоносных программ, как онлайн, так и офлайн, защита информации становится приоритетной задачей. Одним из наиболее эффективных методов защиты является шифрование, и именно этим занимается The Data Krypter. Программа позволяет шифровать файлы и целые каталоги, обеспечивая к ним постоянный доступ, а также работает с обычным текстом и поддерживает различные типы шифрования. Дополнительно приложение регулярно выполняет резервное копирование данных.
Одним из главных преимуществ The Data Krypter является простой процесс настройки. Программа помогает пользователю задать первый пароль и предоставляет подробные объяснения всех этапов шифрования и дешифрования. Пользователи могут добавлять отдельные файлы или целые каталоги в очередь на шифрование, хотя массовая обработка данных не поддерживается. Также можно задавать предпочтительные ключи шифрования и создавать новые ключи на лету.
Приложение предлагает опции рандомизации имени источника и шифрования обычного текста, что расширяет его функциональные возможности. К тому же, возможность создавать резервные копии данных является важным дополнением, которое обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Основные возможности приложения The Data Krypter:
- Шифрование файлов и каталогов
- Поддержка различных типов шифрования
- Шифрование обычного текста
- Простая настройка и помощь в создании первого пароля
- Подробные объяснения процессов шифрования и дешифрования
- Добавление файлов и каталогов в очередь на обработку
- Опции рандомизации имени источника
- Возможность создания новых ключей шифрования на лету
- Регулярное резервное копирование данных
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