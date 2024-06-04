The Data Krypter — приложение, созданное для обеспечения безопасности ваших цифровых данных. В условиях постоянного роста количества вредоносных программ, как онлайн, так и офлайн, защита информации становится приоритетной задачей. Одним из наиболее эффективных методов защиты является шифрование, и именно этим занимается The Data Krypter. Программа позволяет шифровать файлы и целые каталоги, обеспечивая к ним постоянный доступ, а также работает с обычным текстом и поддерживает различные типы шифрования. Дополнительно приложение регулярно выполняет резервное копирование данных.

Одним из главных преимуществ The Data Krypter является простой процесс настройки. Программа помогает пользователю задать первый пароль и предоставляет подробные объяснения всех этапов шифрования и дешифрования. Пользователи могут добавлять отдельные файлы или целые каталоги в очередь на шифрование, хотя массовая обработка данных не поддерживается. Также можно задавать предпочтительные ключи шифрования и создавать новые ключи на лету.

Приложение предлагает опции рандомизации имени источника и шифрования обычного текста, что расширяет его функциональные возможности. К тому же, возможность создавать резервные копии данных является важным дополнением, которое обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Основные возможности приложения The Data Krypter: