The Data Krypter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $39.97
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.28 Мб
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The Data Krypter — приложение, созданное для обеспечения безопасности ваших цифровых данных. В условиях постоянного роста количества вредоносных программ, как онлайн, так и офлайн, защита информации становится приоритетной задачей. Одним из наиболее эффективных методов защиты является шифрование, и именно этим занимается The Data Krypter. Программа позволяет шифровать файлы и целые каталоги, обеспечивая к ним постоянный доступ, а также работает с обычным текстом и поддерживает различные типы шифрования. Дополнительно приложение регулярно выполняет резервное копирование данных.

Одним из главных преимуществ The Data Krypter является простой процесс настройки. Программа помогает пользователю задать первый пароль и предоставляет подробные объяснения всех этапов шифрования и дешифрования. Пользователи могут добавлять отдельные файлы или целые каталоги в очередь на шифрование, хотя массовая обработка данных не поддерживается. Также можно задавать предпочтительные ключи шифрования и создавать новые ключи на лету.

Приложение предлагает опции рандомизации имени источника и шифрования обычного текста, что расширяет его функциональные возможности. К тому же, возможность создавать резервные копии данных является важным дополнением, которое обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Основные возможности приложения The Data Krypter:

  • Шифрование файлов и каталогов
  • Поддержка различных типов шифрования
  • Шифрование обычного текста
  • Простая настройка и помощь в создании первого пароля
  • Подробные объяснения процессов шифрования и дешифрования
  • Добавление файлов и каталогов в очередь на обработку
  • Опции рандомизации имени источника
  • Возможность создания новых ключей шифрования на лету
  • Регулярное резервное копирование данных
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