PasteBar для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|PasteBar.App
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16.37 Мб
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PasteBar - это мощный и удобный расширитель буфера обмена, разработанный для упрощения управления различными типами содержимого, такими как текст, ссылки, изображения и фрагменты кода. Программа предоставляет надежное решение как для обычных пользователей, так и для профессионалов, которым требуется эффективное управление буфером обмена.
PasteBar позволяет пользователям находить и упорядочивать предыдущие записи в буфере обмена, которые аккуратно отмечены временем. Приложение поддерживает создание папок, что делает процесс поиска необходимых заметок или памяток простым и быстрым. Интерфейс приложения может показаться перегруженным на первый взгляд, но при дальнейшем использовании становится понятно, что он тщательно организован.
С помощью PasteBar можно организовать записи в буфере обмена в настраиваемые коллекции. Пользователь может распределять клипы по различным группам, таким как "Веб-ссылки", "Текст", "Изображения" и "Сниппеты кода". Функции фильтрации позволяют легко находить конкретные типы контента, что особенно полезно для разработчиков и исследователей, работающих с различными форматами данных.
Программа поддерживает не только простое копирование и вставку, но и расширенные возможности управления. Пользователи могут отмечать важные записи звездочками, добавлять теги и маскировать конфиденциальную информацию для обеспечения безопасности. Дополнительная функция "Задержка вставки" позволяет установить задержку перед вставкой, минимизируя риск ошибок при быстрой работе.
Также PasteBar включает возможность сохранения записей в виде текстовых файлов прямо из истории буфера обмена, что удобно для создания быстрых резервных копий или обмена данными. Несмотря на все преимущества, у приложения есть некоторые проблемы, например, невозможность обновления через встроенную кнопку, что, вероятно, будет исправлено в будущем.
Основные возможности приложения PasteBar:
- Организация предыдущих записей в буфере обмена с отметкой времени.
- Создание папок для удобного поиска заметок и памяток.
- Настраиваемые коллекции для распределения клипов по группам ("Веб-ссылки", "Текст", "Изображения", "Сниппеты кода").
- Функции фильтрации для поиска определенных типов контента.
- Отметка важных записей звездочками или булавками.
- Добавление тегов для улучшенного управления записями.
- Маскирование конфиденциальной информации.
- Функция "Задержка вставки" для минимизации ошибок.
- Сохранение записей в виде текстовых файлов для создания резервных копий или обмена данными.
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Admin
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