PasteBar - это мощный и удобный расширитель буфера обмена, разработанный для упрощения управления различными типами содержимого, такими как текст, ссылки, изображения и фрагменты кода. Программа предоставляет надежное решение как для обычных пользователей, так и для профессионалов, которым требуется эффективное управление буфером обмена.

PasteBar позволяет пользователям находить и упорядочивать предыдущие записи в буфере обмена, которые аккуратно отмечены временем. Приложение поддерживает создание папок, что делает процесс поиска необходимых заметок или памяток простым и быстрым. Интерфейс приложения может показаться перегруженным на первый взгляд, но при дальнейшем использовании становится понятно, что он тщательно организован.

С помощью PasteBar можно организовать записи в буфере обмена в настраиваемые коллекции. Пользователь может распределять клипы по различным группам, таким как "Веб-ссылки", "Текст", "Изображения" и "Сниппеты кода". Функции фильтрации позволяют легко находить конкретные типы контента, что особенно полезно для разработчиков и исследователей, работающих с различными форматами данных.

Программа поддерживает не только простое копирование и вставку, но и расширенные возможности управления. Пользователи могут отмечать важные записи звездочками, добавлять теги и маскировать конфиденциальную информацию для обеспечения безопасности. Дополнительная функция "Задержка вставки" позволяет установить задержку перед вставкой, минимизируя риск ошибок при быстрой работе.

Также PasteBar включает возможность сохранения записей в виде текстовых файлов прямо из истории буфера обмена, что удобно для создания быстрых резервных копий или обмена данными. Несмотря на все преимущества, у приложения есть некоторые проблемы, например, невозможность обновления через встроенную кнопку, что, вероятно, будет исправлено в будущем.

Основные возможности приложения PasteBar: