LaserGRBL для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Diego Settimi
|Категория:
|Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.29 Мб
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LaserGRBL – это программа для управления лазерными гравировальными станками, которая позволяет добавлять персонализированные надписи и рисунки на различные предметы, такие как ювелирные изделия, приборы, электроника, музыкальные инструменты и даже огнестрельное оружие. Приложение особенно полезно для владельцев DIY лазерных граверов, позволяя легко украшать любимые вещи.
Установка LaserGRBL занимает минимум времени и не требует специальных знаний. Достаточно распаковать архив в любое удобное место на жестком диске, и приложение готово к использованию. Интерфейс программы прост и интуитивно понятен. Основная часть интерфейса предназначена для предварительного просмотра изображения, которое будет выгравировано, а также отображения информации о подключении станка и ходе работы.
Программа предоставляет широкий спектр инструментов для редактирования изображений. Пользователи могут изменять направление модели, количество линий на миллиметр, размер изображения, а также настраивать контрастность и яркость. Дополнительно, можно задавать скорость гравировки и толчка станка, минимальную и максимальную скорость лазера, а также размеры и положение изображения в миллиметрах.
LaserGRBL позволяет создавать персонализированные подарки, копировать семейные реликвии или добавлять особые штрихи к различным предметам. Благодаря множеству настроек и функций, приложение удовлетворит потребности как новичков, так и опытных пользователей.
Основные возможности приложения LaserGRBL:
- Простая и быстрая установка
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс
- Предварительный просмотр изображения перед гравировкой
- Изменение направления модели и количество линий на миллиметр
- Настройка размера, контрастности и яркости изображения
- Управление скоростью гравировки и толчка станка
- Установка минимальной и максимальной скорости лазера
- Настройка размера и положения изображения
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