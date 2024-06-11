LaserGRBL для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.29 Мб
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LaserGRBL – это программа для управления лазерными гравировальными станками, которая позволяет добавлять персонализированные надписи и рисунки на различные предметы, такие как ювелирные изделия, приборы, электроника, музыкальные инструменты и даже огнестрельное оружие. Приложение особенно полезно для владельцев DIY лазерных граверов, позволяя легко украшать любимые вещи.

Установка LaserGRBL занимает минимум времени и не требует специальных знаний. Достаточно распаковать архив в любое удобное место на жестком диске, и приложение готово к использованию. Интерфейс программы прост и интуитивно понятен. Основная часть интерфейса предназначена для предварительного просмотра изображения, которое будет выгравировано, а также отображения информации о подключении станка и ходе работы.

Программа предоставляет широкий спектр инструментов для редактирования изображений. Пользователи могут изменять направление модели, количество линий на миллиметр, размер изображения, а также настраивать контрастность и яркость. Дополнительно, можно задавать скорость гравировки и толчка станка, минимальную и максимальную скорость лазера, а также размеры и положение изображения в миллиметрах.

LaserGRBL позволяет создавать персонализированные подарки, копировать семейные реликвии или добавлять особые штрихи к различным предметам. Благодаря множеству настроек и функций, приложение удовлетворит потребности как новичков, так и опытных пользователей.

Основные возможности приложения LaserGRBL:

  • Простая и быстрая установка
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс
  • Предварительный просмотр изображения перед гравировкой
  • Изменение направления модели и количество линий на миллиметр
  • Настройка размера, контрастности и яркости изображения
  • Управление скоростью гравировки и толчка станка
  • Установка минимальной и максимальной скорости лазера
  • Настройка размера и положения изображения
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