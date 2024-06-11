My Apps Time для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.57 Мб
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My Apps Time - приложение для отслеживания времени, проведенного в различных приложениях и играх на вашем устройстве. Приложение не только предоставляет статистику использования приложений, но и позволяет делиться своими данными с другими пользователями, создавая уникальное сообщество. Пользователи могут обмениваться информацией, делиться достижениями, находить новых друзей и сравнивать свои результаты с друзьями.

Основная функция My Apps Time заключается в мониторинге использования приложений и игр. Приложение собирает данные о времени, проведенном в каждом приложении, и предоставляет пользователю подробную статистику. Кроме того, пользователи могут авторизоваться и делиться своими достижениями в социальных сетях, создавать посты и получать обратную связь от других участников сообщества.

Приложение также позволяет сравнивать статистику использования приложений с друзьями. После авторизации пользователь может увидеть, в каких приложениях проводят время его друзья и сколько времени они тратят на каждое из них. Это создает дополнительный стимул для взаимодействия и конкуренции.

My Apps Time ежедневно предлагает пользователям рекомендации по новым друзьям, основываясь на общих интересах и активности в приложениях. Авторизация и заполнение профиля увеличивает шансы попасть в топ рекомендованных пользователей, что способствует расширению круга общения и набору подписчиков.

Список основных возможностей приложения My Apps Time:

  • Отслеживание времени, проведенного в различных приложениях и играх.
  • Предоставление детальной статистики использования приложений.
  • Возможность делиться статистикой в социальных сетях.
  • Создание постов и получение обратной связи от сообщества.
  • Сравнение статистики использования приложений с друзьями.
  • Рекомендации новых друзей на основе интересов и активности.
  • Авторизация и заполнение профиля для увеличения шансов попасть в топ рекомендованных пользователей.
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Отзывы о программе My Apps Time

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