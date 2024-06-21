Free GIF Maker для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.3.51.1103 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36.47 Мб
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Free GIF Maker скриншот № 1

Free GIF Maker - это удобное приложение для преобразования различных видеофайлов в анимационные GIF-файлы. Программа поддерживает множество форматов видео, таких как AVI, MPG, MP4, MKV, FLV, 3GP, WEBM, WMV и другие, позволяя пользователю конвертировать их в GIF-файлы без потери качества.

Приложение обладает интуитивно понятным и современным интерфейсом, что делает его использование легким и приятным. В нем предусмотрен большой раздел для предварительного просмотра, где можно воспользоваться различными элементами управления воспроизведением и обрезкой видео. Пользователь может легко настроить качество вывода и другие параметры конфигурации.

Free GIF Maker позволяет обрабатывать видеофайлы, выводя результат в формате GIF. Программа поддерживает одновременную обработку только одного файла, что обеспечивает точность и качество конечного результата. Приложение также позволяет просматривать видео в режиме реального времени, что дает возможность пропускать ненужные фрагменты и точно настроить начало и конец GIF-анимации с помощью специальных маркеров. Дополнительно можно инвертировать выделенные участки или удалить их одним нажатием кнопки.

В меню настроек пользователь может выбрать папку для сохранения новых файлов, а также изменить параметры вывода, такие как период цикла, скорость воспроизведения, глубина цвета и размер GIF-файла. После завершения конвертации можно открыть папку с результатом и просмотреть созданный GIF.

Основные возможности приложения Free GIF Maker:

  • Поддержка множества видеоформатов: AVI, MPG, MP4, MKV, FLV, 3GP, WEBM, WMV и других.
  • Интуитивно понятный интерфейс с разделом для предварительного просмотра.
  • Настройка качества вывода и параметров конфигурации.
  • Возможность обрезки и настройки длины GIF-анимации.
  • Просмотр видео в режиме реального времени.
  • Установка маркеров начала и конца GIF.
  • Инверсия и удаление выделенных участков видео.
  • Выбор папки для сохранения новых файлов.
  • Настройка параметров вывода: период цикла, скорость воспроизведения, глубина цвета и размер.

В целом, Free GIF Maker - это мощный инструмент для конвертации видео в GIF-файлы, предоставляющий пользователям возможность настроить длину клипа, глубину цвета, скорость воспроизведения и зацикливание.

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