Free GIF Maker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.3.51.1103 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DVDVideoSoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36.47 Мб
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Free GIF Maker - это удобное приложение для преобразования различных видеофайлов в анимационные GIF-файлы. Программа поддерживает множество форматов видео, таких как AVI, MPG, MP4, MKV, FLV, 3GP, WEBM, WMV и другие, позволяя пользователю конвертировать их в GIF-файлы без потери качества.
Приложение обладает интуитивно понятным и современным интерфейсом, что делает его использование легким и приятным. В нем предусмотрен большой раздел для предварительного просмотра, где можно воспользоваться различными элементами управления воспроизведением и обрезкой видео. Пользователь может легко настроить качество вывода и другие параметры конфигурации.
Free GIF Maker позволяет обрабатывать видеофайлы, выводя результат в формате GIF. Программа поддерживает одновременную обработку только одного файла, что обеспечивает точность и качество конечного результата. Приложение также позволяет просматривать видео в режиме реального времени, что дает возможность пропускать ненужные фрагменты и точно настроить начало и конец GIF-анимации с помощью специальных маркеров. Дополнительно можно инвертировать выделенные участки или удалить их одним нажатием кнопки.
В меню настроек пользователь может выбрать папку для сохранения новых файлов, а также изменить параметры вывода, такие как период цикла, скорость воспроизведения, глубина цвета и размер GIF-файла. После завершения конвертации можно открыть папку с результатом и просмотреть созданный GIF.
Основные возможности приложения Free GIF Maker:
- Поддержка множества видеоформатов: AVI, MPG, MP4, MKV, FLV, 3GP, WEBM, WMV и других.
- Интуитивно понятный интерфейс с разделом для предварительного просмотра.
- Настройка качества вывода и параметров конфигурации.
- Возможность обрезки и настройки длины GIF-анимации.
- Просмотр видео в режиме реального времени.
- Установка маркеров начала и конца GIF.
- Инверсия и удаление выделенных участков видео.
- Выбор папки для сохранения новых файлов.
- Настройка параметров вывода: период цикла, скорость воспроизведения, глубина цвета и размер.
В целом, Free GIF Maker - это мощный инструмент для конвертации видео в GIF-файлы, предоставляющий пользователям возможность настроить длину клипа, глубину цвета, скорость воспроизведения и зацикливание.
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