OCRGet - приложение для Windows, предназначенное для распознавания текста на изображениях и отсканированных документах с помощью технологии OCR (Optical Character Recognition). Программа использует службы Windows OCR и ocr.space для преобразования изображений в редактируемый текст. OCRGet не требует установки, что позволяет начать работу с приложением сразу после его загрузки.

OCRGet имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Для начала работы нужно открыть файл изображения, выделить область с текстом и нажать кнопку "Распознать". Программа предлагает множество настроек для повышения точности распознавания текста. Пользователь может выбирать между различными движками OCR (Windows OCR или ocr.space), настраивать определение ориентации текста и коэффициенты масштабирования. Это особенно полезно при работе с изображениями высокого разрешения, так как позволяет обеспечить более точное распознавание текста.

Программа поддерживает автоматическое распознавание текста сразу после открытия изображения, а также возможность копирования полученного текста в буфер обмена для немедленного использования. Эти функции значительно упрощают работу с большими объемами изображений, делая процесс более эффективным. OCRGet также информирует пользователя о возможных ошибках, таких как превышение максимального размера файла, предоставляя понятные сообщения для их устранения.

Приложение является надежным и простым в использовании инструментом для всех, кто регулярно работает с текстами в изображениях. Удобный интерфейс, настраиваемые параметры и поддержка нескольких языков делают OCRGet ценным дополнением к любому набору цифровых инструментов. Будь то студент, профессионал или человек, работающий с печатным текстом, программа значительно упростит рабочий процесс.

Список основных возможностей приложения OCRGet: