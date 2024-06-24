OCRGet для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Распознавание
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.68 Мб
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OCRGet скриншот № 1

OCRGet - приложение для Windows, предназначенное для распознавания текста на изображениях и отсканированных документах с помощью технологии OCR (Optical Character Recognition). Программа использует службы Windows OCR и ocr.space для преобразования изображений в редактируемый текст. OCRGet не требует установки, что позволяет начать работу с приложением сразу после его загрузки.

OCRGet имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Для начала работы нужно открыть файл изображения, выделить область с текстом и нажать кнопку "Распознать". Программа предлагает множество настроек для повышения точности распознавания текста. Пользователь может выбирать между различными движками OCR (Windows OCR или ocr.space), настраивать определение ориентации текста и коэффициенты масштабирования. Это особенно полезно при работе с изображениями высокого разрешения, так как позволяет обеспечить более точное распознавание текста.

Программа поддерживает автоматическое распознавание текста сразу после открытия изображения, а также возможность копирования полученного текста в буфер обмена для немедленного использования. Эти функции значительно упрощают работу с большими объемами изображений, делая процесс более эффективным. OCRGet также информирует пользователя о возможных ошибках, таких как превышение максимального размера файла, предоставляя понятные сообщения для их устранения.

Приложение является надежным и простым в использовании инструментом для всех, кто регулярно работает с текстами в изображениях. Удобный интерфейс, настраиваемые параметры и поддержка нескольких языков делают OCRGet ценным дополнением к любому набору цифровых инструментов. Будь то студент, профессионал или человек, работающий с печатным текстом, программа значительно упростит рабочий процесс.

Список основных возможностей приложения OCRGet:

  • Простота использования без необходимости установки.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность выбора между несколькими движками OCR (Windows OCR и ocr.space).
  • Настройка определения ориентации текста.
  • Настройка коэффициентов масштабирования для изображений высокого разрешения.
  • Автоматическое распознавание текста при открытии изображения.
  • Копирование распознанного текста в буфер обмена.
  • Понятные сообщения об ошибках и способы их устранения.
  • Поддержка нескольких языков.
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