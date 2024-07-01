VOVSOFT - Proxy Server для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Proxy серверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.94 Мб
СКАЧАТЬ
VOVSOFT - Proxy Server скриншот № 1

VOVSOFT - Proxy Server позволяет управлять HTTP и SOCKS прокси-серверами на вашем компьютере под управлением Windows.

Это приложение предоставляет возможность перенаправления трафика данных через прокси-серверы, что позволяет обходить географические ограничения и повышать уровень безопасности в Интернете. Также оно может быть полезно разработчикам программного обеспечения для тестирования приложений в различных сетевых условиях.

Интерфейс VOVSOFT - Proxy Server предельно простой, с минимальным количеством опций. Основные функции включают кнопки запуска и остановки HTTP и SOCKS прокси-серверов, что позволяет легко контролировать их состояние. Для каждого прокси-сервера можно задать номер порта, если стандартный номер не подходит для ваших нужд.

Каждое действие пользователя фиксируется в журнале, который отображается в нижней части главного окна. Это позволяет отслеживать состояние сервера и выполнять мониторинг работы. Однако, для более удобного и быстрого контроля состояния сервера можно было бы добавить индикатор активности рядом с каждым сервером.

VOVSOFT - Proxy Server поддерживает HTTP, SOCKS4 и SOCKS5, что делает его универсальным инструментом для тестирования приложений, доступа к ограниченному контенту и повышения уровня безопасности и конфиденциальности в сети. Приложение ориентировано на простоту использования, что может не удовлетворить потребности опытных пользователей, ожидающих большего количества настроек и опций.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Proxy Server:

  • Управление HTTP и SOCKS прокси-серверами
  • Перенаправление трафика данных через прокси-серверы
  • Обход географических ограничений
  • Тестирование приложений в различных сетевых условиях
  • Повышение безопасности и конфиденциальности в Интернете
  • Поддержка стандартной и портативной версий
  • Простота использования и минималистичный интерфейс
  • Настройка номеров портов для прокси-серверов
  • Журнал действий для отслеживания состояния серверов
  • Поддержка протоколов HTTP, SOCKS4 и SOCKS5
ТОП-сегодня раздела "Proxy серверы"
 

скачать Proxy CheckerProxy Checker 1.0

Удобное приложение для проверки доступности и статуса прокси-серверов. Оно поддерживает...

скачать NekoRayNekoRay 3.21

Мощный инструмент для управления прокси-серверами с широким набором функций. Он...

скачать ChrisPC Anonymous ProxyChrisPC Anonymous Proxy 9.23.1005 Free

ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к...

скачать ProxyEnablerProxyEnabler 0.1

Надежный партнер в обеспечении анонимности и преодолении ограничений в Интернете,...

скачать ProxyShell Hide IPProxyShell Hide IP 3.1.5

ProxyShell Hide IP - программа, предназначенная для обеспечения безопасности и анонимности в сети...

скачать Web Proxy CheckerWeb Proxy Checker 2.37

Web Proxy Checker - программа для проверки SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без...

Отзывы о программе VOVSOFT - Proxy Server

Admin

Отзывов о программе VOVSOFT - Proxy Server 1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв