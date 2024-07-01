VOVSOFT - Proxy Server позволяет управлять HTTP и SOCKS прокси-серверами на вашем компьютере под управлением Windows.

Это приложение предоставляет возможность перенаправления трафика данных через прокси-серверы, что позволяет обходить географические ограничения и повышать уровень безопасности в Интернете. Также оно может быть полезно разработчикам программного обеспечения для тестирования приложений в различных сетевых условиях.

Интерфейс VOVSOFT - Proxy Server предельно простой, с минимальным количеством опций. Основные функции включают кнопки запуска и остановки HTTP и SOCKS прокси-серверов, что позволяет легко контролировать их состояние. Для каждого прокси-сервера можно задать номер порта, если стандартный номер не подходит для ваших нужд.

Каждое действие пользователя фиксируется в журнале, который отображается в нижней части главного окна. Это позволяет отслеживать состояние сервера и выполнять мониторинг работы. Однако, для более удобного и быстрого контроля состояния сервера можно было бы добавить индикатор активности рядом с каждым сервером.

VOVSOFT - Proxy Server поддерживает HTTP, SOCKS4 и SOCKS5, что делает его универсальным инструментом для тестирования приложений, доступа к ограниченному контенту и повышения уровня безопасности и конфиденциальности в сети. Приложение ориентировано на простоту использования, что может не удовлетворить потребности опытных пользователей, ожидающих большего количества настроек и опций.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Proxy Server: