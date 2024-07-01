VOVSOFT - Proxy Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Proxy серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.94 Мб
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VOVSOFT - Proxy Server позволяет управлять HTTP и SOCKS прокси-серверами на вашем компьютере под управлением Windows.
Это приложение предоставляет возможность перенаправления трафика данных через прокси-серверы, что позволяет обходить географические ограничения и повышать уровень безопасности в Интернете. Также оно может быть полезно разработчикам программного обеспечения для тестирования приложений в различных сетевых условиях.
Интерфейс VOVSOFT - Proxy Server предельно простой, с минимальным количеством опций. Основные функции включают кнопки запуска и остановки HTTP и SOCKS прокси-серверов, что позволяет легко контролировать их состояние. Для каждого прокси-сервера можно задать номер порта, если стандартный номер не подходит для ваших нужд.
Каждое действие пользователя фиксируется в журнале, который отображается в нижней части главного окна. Это позволяет отслеживать состояние сервера и выполнять мониторинг работы. Однако, для более удобного и быстрого контроля состояния сервера можно было бы добавить индикатор активности рядом с каждым сервером.
VOVSOFT - Proxy Server поддерживает HTTP, SOCKS4 и SOCKS5, что делает его универсальным инструментом для тестирования приложений, доступа к ограниченному контенту и повышения уровня безопасности и конфиденциальности в сети. Приложение ориентировано на простоту использования, что может не удовлетворить потребности опытных пользователей, ожидающих большего количества настроек и опций.
Основные возможности приложения VOVSOFT - Proxy Server:
- Управление HTTP и SOCKS прокси-серверами
- Перенаправление трафика данных через прокси-серверы
- Обход географических ограничений
- Тестирование приложений в различных сетевых условиях
- Повышение безопасности и конфиденциальности в Интернете
- Поддержка стандартной и портативной версий
- Простота использования и минималистичный интерфейс
- Настройка номеров портов для прокси-серверов
- Журнал действий для отслеживания состояния серверов
- Поддержка протоколов HTTP, SOCKS4 и SOCKS5
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