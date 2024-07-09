Free Audio Converter - это удобное и простое приложение, предназначенное для конвертации аудиофайлов. С его помощью можно легко извлекать аудио из видео различных форматов и конвертировать его в нужный формат. Программа поддерживает конвертацию в два формата – MP3 и AAC, и позволяет работать с множеством входных файлов. Кроме того, приложение поддерживает пакетное конвертирование, что делает его особенно полезным при обработке большого количества файлов.

Программа отличается простотой использования. Для начала работы необходимо выбрать выходную папку, в которую будут сохраняться преобразованные аудиофайлы. Затем следует выбрать формат конвертируемого файла – MP3 или AAC, а также задать качество звука, выбрав значение от 32 до 320 кбит/с. Частоту дискретизации можно настроить в диапазоне от 22050 до 48000 Гц. Важно помнить, что чем выше качество и частота, тем больше будет размер результирующего файла.

Для конвертации достаточно добавить файлы в список, настроить параметры качества и указать выходную папку. Возможность пакетного конвертирования позволяет значительно сэкономить время, так как можно одновременно обрабатывать сразу несколько файлов. Процесс запускается нажатием на большую круглую кнопку "Пуск", после чего можно проверить выбранное местоположение для вывода результирующих файлов.

Программа поддерживает конвертацию таких форматов, как AVC, WAV, WMA, FLAC, OGG и многих других популярных аудиоформатов. Free Audio Converter – это надежное решение для извлечения и конвертирования аудиофайлов из различных видеоисточников. Программа интуитивно понятна и подходит для пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Основные возможности приложения Free Audio Converter: