Радио будильник для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alexandr Sotnichenko
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.14 Мб
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Радио Будильник - это удобное и надежное приложение, которое сочетает в себе функции будильника и радиоприемника. Оно предоставляет доступ к тысячам радиостанций со всего мира, позволяя вам просыпаться под любимую музыку или новости. Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его использование приятным и удобным.
С Радио Будильником вы можете настроить будильник на любое время, выбрав радиостанцию на свой вкус. Программа предлагает широкий выбор радиостанций, от музыкальных до новостных и разговорных, что позволяет найти что-то по душе каждому пользователю. Благодаря высокой надежности, приложение гарантирует, что вы не проспите важные события и встречи.
Основные возможности приложения Радио Будильник:
- Широкий выбор радиостанций: тысячи станций на любой вкус и предпочтение.
- Удобный будильник: настройте будильник на любое время и просыпайтесь под любимую музыку или новости.
- Простой интерфейс: интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс.
- Надежность: приложение гарантирует, что вы проснетесь вовремя.
- Настройки звука: возможность регулировки громкости будильника и радиостанции.
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Отзывы о программе Радио будильник
Admin
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