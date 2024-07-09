Радио будильник для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.14 Мб
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Радио Будильник - это удобное и надежное приложение, которое сочетает в себе функции будильника и радиоприемника. Оно предоставляет доступ к тысячам радиостанций со всего мира, позволяя вам просыпаться под любимую музыку или новости. Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его использование приятным и удобным.

С Радио Будильником вы можете настроить будильник на любое время, выбрав радиостанцию на свой вкус. Программа предлагает широкий выбор радиостанций, от музыкальных до новостных и разговорных, что позволяет найти что-то по душе каждому пользователю. Благодаря высокой надежности, приложение гарантирует, что вы не проспите важные события и встречи.

Основные возможности приложения Радио Будильник:

  • Широкий выбор радиостанций: тысячи станций на любой вкус и предпочтение.
  • Удобный будильник: настройте будильник на любое время и просыпайтесь под любимую музыку или новости.
  • Простой интерфейс: интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс.
  • Надежность: приложение гарантирует, что вы проснетесь вовремя.
  • Настройки звука: возможность регулировки громкости будильника и радиостанции.
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