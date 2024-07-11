Free Video Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:v2023 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:12.19 Мб
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Free Video Converter скриншот № 1

Free Video Converter – многофункциональная программа, предназначенная для конвертации видео в разнообразные форматы. Приложение поддерживает популярные форматы, используемые на устройствах Apple TV, iPod, iPad, iPhone, устройствах Android, а также на игровых консолях, таких как PS3, PSP, Wii и Xbox.

Начало работы с программой весьма простое: необходимо загрузить видеофайл, выбрать подходящий формат конвертации из обширного списка и запустить процесс, нажав кнопку "Старт". Время конвертации напрямую зависит от качества и длины исходного видео. Программа также предоставляет возможность изменять параметры видео, такие как разрешение, кодировка, частота кадров и битрейт, а также аудио параметры, включая частоту дискретизации, каналы и битрейт.

Основные возможности приложения Free Video Converter:

  • Поддержка множества форматов видео.
  • Совместимость с устройствами Apple TV, iPod, iPad, iPhone, Android, PS3, PSP, Wii и Xbox.
  • Простота использования с интуитивно понятным интерфейсом.
  • Возможность изменения параметров видео и аудио.
  • Быстрая конвертация видеофайлов.
  • Настройка разрешения, кодировки, частоты кадров и битрейта для видео.
  • Настройка частоты дискретизации, каналов и битрейта для аудио.
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