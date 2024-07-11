Free Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v2023 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DVDVideoMedia
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|12.19 Мб
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Free Video Converter – многофункциональная программа, предназначенная для конвертации видео в разнообразные форматы. Приложение поддерживает популярные форматы, используемые на устройствах Apple TV, iPod, iPad, iPhone, устройствах Android, а также на игровых консолях, таких как PS3, PSP, Wii и Xbox.
Начало работы с программой весьма простое: необходимо загрузить видеофайл, выбрать подходящий формат конвертации из обширного списка и запустить процесс, нажав кнопку "Старт". Время конвертации напрямую зависит от качества и длины исходного видео. Программа также предоставляет возможность изменять параметры видео, такие как разрешение, кодировка, частота кадров и битрейт, а также аудио параметры, включая частоту дискретизации, каналы и битрейт.
Основные возможности приложения Free Video Converter:
- Поддержка множества форматов видео.
- Совместимость с устройствами Apple TV, iPod, iPad, iPhone, Android, PS3, PSP, Wii и Xbox.
- Простота использования с интуитивно понятным интерфейсом.
- Возможность изменения параметров видео и аудио.
- Быстрая конвертация видеофайлов.
- Настройка разрешения, кодировки, частоты кадров и битрейта для видео.
- Настройка частоты дискретизации, каналов и битрейта для аудио.
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