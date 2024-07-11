Free Video Converter – многофункциональная программа, предназначенная для конвертации видео в разнообразные форматы. Приложение поддерживает популярные форматы, используемые на устройствах Apple TV, iPod, iPad, iPhone, устройствах Android, а также на игровых консолях, таких как PS3, PSP, Wii и Xbox.

Начало работы с программой весьма простое: необходимо загрузить видеофайл, выбрать подходящий формат конвертации из обширного списка и запустить процесс, нажав кнопку "Старт". Время конвертации напрямую зависит от качества и длины исходного видео. Программа также предоставляет возможность изменять параметры видео, такие как разрешение, кодировка, частота кадров и битрейт, а также аудио параметры, включая частоту дискретизации, каналы и битрейт.

Основные возможности приложения Free Video Converter: