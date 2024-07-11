Geulgram для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|withwho
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|21.93 Мб
|СКАЧАТЬ
Geulgram - это удобное и функциональное приложение для добавления текста на фотографии. Программа позволяет создавать различные подписи к изображениям, такие как цитаты, выражения эмоций, признания в любви, приветствия и многое другое. Geulgram сочетает в себе стильный дизайн и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс редактирования фотографий простым и приятным.
Одной из ключевых особенностей Geulgram является возможность использования качественных фотографий в качестве фона для ваших подписей. Приложение предоставляет богатый выбор изображений, идеально подходящих для создания уникальных и привлекательных композиций. Кроме того, пользователи могут добавлять текст на свои собственные фотографии, используя различные стили и шрифты.
Geulgram поддерживает множество языков и предлагает широкий выбор бесплатных шрифтов, что позволяет пользователям экспериментировать с оформлением текста без каких-либо ограничений. Важным преимуществом приложения является возможность добавления собственной подписи к фотографиям, что позволяет персонализировать каждое изображение.
Основные возможности приложения Geulgram:
- Использование высококачественных фотографий в качестве фона для текста.
- Добавление текста на собственные фотографии.
- Широкий выбор бесплатных шрифтов на разных языках.
- Возможность добавления собственной подписи.
- Отсутствие водяных знаков на готовых изображениях.
- Поддержка различных стилей текста и дат.
Geulgram - это идеальный инструмент для тех, кто хочет легко и быстро добавлять текст на фотографии, создавая уникальные и запоминающиеся изображения. Приложение подходит как для личного использования, так и для профессиональных нужд, предоставляя пользователям полный набор инструментов для редактирования и украшения фотографий.
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Admin
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