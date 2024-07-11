Geulgram для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:21.93 Мб
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Geulgram скриншот № 1
Geulgram скриншот № 2
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Geulgram скриншот № 4

Geulgram - это удобное и функциональное приложение для добавления текста на фотографии. Программа позволяет создавать различные подписи к изображениям, такие как цитаты, выражения эмоций, признания в любви, приветствия и многое другое. Geulgram сочетает в себе стильный дизайн и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс редактирования фотографий простым и приятным.

Одной из ключевых особенностей Geulgram является возможность использования качественных фотографий в качестве фона для ваших подписей. Приложение предоставляет богатый выбор изображений, идеально подходящих для создания уникальных и привлекательных композиций. Кроме того, пользователи могут добавлять текст на свои собственные фотографии, используя различные стили и шрифты.

Geulgram поддерживает множество языков и предлагает широкий выбор бесплатных шрифтов, что позволяет пользователям экспериментировать с оформлением текста без каких-либо ограничений. Важным преимуществом приложения является возможность добавления собственной подписи к фотографиям, что позволяет персонализировать каждое изображение.

Основные возможности приложения Geulgram:

  • Использование высококачественных фотографий в качестве фона для текста.
  • Добавление текста на собственные фотографии.
  • Широкий выбор бесплатных шрифтов на разных языках.
  • Возможность добавления собственной подписи.
  • Отсутствие водяных знаков на готовых изображениях.
  • Поддержка различных стилей текста и дат.

Geulgram - это идеальный инструмент для тех, кто хочет легко и быстро добавлять текст на фотографии, создавая уникальные и запоминающиеся изображения. Приложение подходит как для личного использования, так и для профессиональных нужд, предоставляя пользователям полный набор инструментов для редактирования и украшения фотографий.

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