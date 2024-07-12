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Executable Bit Scanner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.37 Мб
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Executable Bit Scanner скриншот № 1

VOVSOFT - Executable Bit Scanner - это приложение для обнаружения и анализа исполняемых файлов и библиотек динамических связей (DLL) в указанной папке. Программа определяет тип архитектуры файлов, расширение и другие параметры, которые затем можно включить в отчет.

Работа с Executable Bit Scanner проста и интуитивно понятна. Весь функционал сосредоточен в одном окне, а в главном меню представлены несколько настроек. Для начала анализа достаточно выбрать папку для сканирования, будь то локальная директория или сетевой ресурс. Программа анализирует все файлы в выбранной папке, учитывая заданные параметры фильтрации.

По умолчанию, Executable Bit Scanner сканирует исполняемые файлы и DLL, но также может собирать информацию о файлах SYS, OCX, CPL, SCR, DRV, EFI, ACM и AX. После начала анализа таблица в главном окне заполняется данными об архитектуре файла, его расширении, пути и имени файла, значке, дате последнего изменения и размере в байтах. Отчет с результатами можно сохранить в формате HTML, TXT, CSV или XLS/XLSX, исключив при необходимости отдельные столбцы.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Executable Bit Scanner:

  • Определение типа архитектуры исполняемых файлов и библиотек DLL.
  • Анализ расширения и других параметров файлов.
  • Поддержка портативной версии без необходимости установки.
  • Возможность использования с любого съемного носителя.
  • Интуитивно понятный интерфейс с минимальными настройками.
  • Сканирование локальных и сетевых ресурсов.
  • Поддержка множества типов файлов: SYS, OCX, CPL, SCR, DRV, EFI, ACM, AX.
  • Формирование и сохранение отчетов в формате HTML, TXT, CSV и XLS/XLSX.
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