VOVSOFT - Executable Bit Scanner - это приложение для обнаружения и анализа исполняемых файлов и библиотек динамических связей (DLL) в указанной папке. Программа определяет тип архитектуры файлов, расширение и другие параметры, которые затем можно включить в отчет.

Работа с Executable Bit Scanner проста и интуитивно понятна. Весь функционал сосредоточен в одном окне, а в главном меню представлены несколько настроек. Для начала анализа достаточно выбрать папку для сканирования, будь то локальная директория или сетевой ресурс. Программа анализирует все файлы в выбранной папке, учитывая заданные параметры фильтрации.

По умолчанию, Executable Bit Scanner сканирует исполняемые файлы и DLL, но также может собирать информацию о файлах SYS, OCX, CPL, SCR, DRV, EFI, ACM и AX. После начала анализа таблица в главном окне заполняется данными об архитектуре файла, его расширении, пути и имени файла, значке, дате последнего изменения и размере в байтах. Отчет с результатами можно сохранить в формате HTML, TXT, CSV или XLS/XLSX, исключив при необходимости отдельные столбцы.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Executable Bit Scanner: