Executable Bit Scanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.37 Мб
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VOVSOFT - Executable Bit Scanner - это приложение для обнаружения и анализа исполняемых файлов и библиотек динамических связей (DLL) в указанной папке. Программа определяет тип архитектуры файлов, расширение и другие параметры, которые затем можно включить в отчет.
Работа с Executable Bit Scanner проста и интуитивно понятна. Весь функционал сосредоточен в одном окне, а в главном меню представлены несколько настроек. Для начала анализа достаточно выбрать папку для сканирования, будь то локальная директория или сетевой ресурс. Программа анализирует все файлы в выбранной папке, учитывая заданные параметры фильтрации.
По умолчанию, Executable Bit Scanner сканирует исполняемые файлы и DLL, но также может собирать информацию о файлах SYS, OCX, CPL, SCR, DRV, EFI, ACM и AX. После начала анализа таблица в главном окне заполняется данными об архитектуре файла, его расширении, пути и имени файла, значке, дате последнего изменения и размере в байтах. Отчет с результатами можно сохранить в формате HTML, TXT, CSV или XLS/XLSX, исключив при необходимости отдельные столбцы.
Основные возможности приложения VOVSOFT - Executable Bit Scanner:
- Определение типа архитектуры исполняемых файлов и библиотек DLL.
- Анализ расширения и других параметров файлов.
- Поддержка портативной версии без необходимости установки.
- Возможность использования с любого съемного носителя.
- Интуитивно понятный интерфейс с минимальными настройками.
- Сканирование локальных и сетевых ресурсов.
- Поддержка множества типов файлов: SYS, OCX, CPL, SCR, DRV, EFI, ACM, AX.
- Формирование и сохранение отчетов в формате HTML, TXT, CSV и XLS/XLSX.
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