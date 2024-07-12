CatLock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Richie Howell
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.92 Мб
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CatLock — это приложение с открытым исходным кодом, разработанное для предотвращения случайного ввода с клавиатуры.
Приложение CatLock легко устанавливается и сразу же отображается в системном трее. Достаточно нажать комбинацию клавиш CTRL-L, чтобы отключить клавиатурный ввод. На экране появится полупрозрачный слой, сигнализирующий об активном состоянии CatLock. В этом режиме нажатие любых клавиш не приведет к какому-либо действию. Для разблокировки клавиатуры требуется нажать левую кнопку мыши или использовать ту же комбинацию клавиш CTRL-L, чтобы избежать случайных нажатий.
Главное меню CatLock доступно при щелчке правой кнопкой мыши на значке в трее. В меню можно отключить или включить системные уведомления, настроить уровень непрозрачности накладки на экран. Приложение не имеет множества настроек, однако возможность изменения цвета накладки или предотвращения случайных нажатий мыши была бы полезна.
CatLock эффективно защищает от случайных нажатий, которые могут привести к закрытию несохраненных документов или другим неприятным последствиям. Приложение надежно блокирует клавиатуру и обеспечивает безопасную работу в присутствии любопытных домашних питомцев или детей.
Основные возможности приложения CatLock:
- Простая установка и интуитивно понятный интерфейс.
- Активация блокировки клавиатуры комбинацией клавиш CTRL-L.
- Полупрозрачный слой, отображающий активное состояние блокировки.
- Разблокировка клавиатуры нажатием левой кнопки мыши или комбинацией CTRL-L.
- Возможность настройки уровня непрозрачности накладки.
- Управление системными уведомлениями при активной блокировке.
- Предотвращение случайных нажатий клавиш и мыши.
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