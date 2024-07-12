CatLock — это приложение с открытым исходным кодом, разработанное для предотвращения случайного ввода с клавиатуры.

Приложение CatLock легко устанавливается и сразу же отображается в системном трее. Достаточно нажать комбинацию клавиш CTRL-L, чтобы отключить клавиатурный ввод. На экране появится полупрозрачный слой, сигнализирующий об активном состоянии CatLock. В этом режиме нажатие любых клавиш не приведет к какому-либо действию. Для разблокировки клавиатуры требуется нажать левую кнопку мыши или использовать ту же комбинацию клавиш CTRL-L, чтобы избежать случайных нажатий.

Главное меню CatLock доступно при щелчке правой кнопкой мыши на значке в трее. В меню можно отключить или включить системные уведомления, настроить уровень непрозрачности накладки на экран. Приложение не имеет множества настроек, однако возможность изменения цвета накладки или предотвращения случайных нажатий мыши была бы полезна.

CatLock эффективно защищает от случайных нажатий, которые могут привести к закрытию несохраненных документов или другим неприятным последствиям. Приложение надежно блокирует клавиатуру и обеспечивает безопасную работу в присутствии любопытных домашних питомцев или детей.

Основные возможности приложения CatLock: