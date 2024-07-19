USB Filter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.71 Мб
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USB Filter - это приложение, разработанное для управления подключениями USB Flashdrive на ноутбуках под управлением операционной системы Windows. Оно предоставляет пользователям возможность отключать и включать порты USB Flashdrive в зависимости от потребностей, что обеспечивает гибкость в использовании устройств хранения данных.
Основная задача USB Filter - повысить безопасность системы, предотвращая несанкционированный доступ к данным через USB. Это особенно важно в корпоративных и образовательных учреждениях, где часто требуется ограничить использование внешних носителей информации для предотвращения утечек данных и проникновения вредоносного ПО.
Приложение интуитивно понятно и не требует специальных навыков для настройки и использования. С его помощью можно легко контролировать доступ к USB портам, делая их либо активными, либо неактивными. USB Filter эффективно справляется с задачами обеспечения безопасности и контроля над использованием USB-устройств в системе.
Основные возможности USB Filter:
- Отключение и включение портов USB.
- Обеспечение безопасности системы путем предотвращения несанкционированного доступа через USB устройства.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных знаний для настройки.
- Поддержка всех версий операционной системы Windows.
- Возможность использования в корпоративной и образовательной среде для повышения защиты данных.
- Быстрое реагирование на изменения состояния подключенных USB устройств.
- Настройка доступа к USB портам в зависимости от уровня безопасности и политики организации.
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