USB Filter для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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USB Filter скриншот № 1

USB Filter - это приложение, разработанное для управления подключениями USB Flashdrive на ноутбуках под управлением операционной системы Windows. Оно предоставляет пользователям возможность отключать и включать порты USB Flashdrive в зависимости от потребностей, что обеспечивает гибкость в использовании устройств хранения данных.

Основная задача USB Filter - повысить безопасность системы, предотвращая несанкционированный доступ к данным через USB. Это особенно важно в корпоративных и образовательных учреждениях, где часто требуется ограничить использование внешних носителей информации для предотвращения утечек данных и проникновения вредоносного ПО.

Приложение интуитивно понятно и не требует специальных навыков для настройки и использования. С его помощью можно легко контролировать доступ к USB портам, делая их либо активными, либо неактивными. USB Filter эффективно справляется с задачами обеспечения безопасности и контроля над использованием USB-устройств в системе.

Основные возможности USB Filter:

  • Отключение и включение портов USB.
  • Обеспечение безопасности системы путем предотвращения несанкционированного доступа через USB устройства.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных знаний для настройки.
  • Поддержка всех версий операционной системы Windows.
  • Возможность использования в корпоративной и образовательной среде для повышения защиты данных.
  • Быстрое реагирование на изменения состояния подключенных USB устройств.
  • Настройка доступа к USB портам в зависимости от уровня безопасности и политики организации.
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