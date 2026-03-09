Универсальный портативный каталогизатор данных МодусДок предназначен для систематизации документов, электронных книг, аудиокниг, фильмов, фотографий и других файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в базе данных на флешке с целью быстрого и удобного доступа к ним.

С помощью МодусДок может быть создана полноценная база данных документов на флешке.

Можно просканировать папку или целый диск. МодусДок создаст дерево групп в соответствии со структурой папок и соответствующие записи - ссылки на файлы.

Вы можете добавлять в базу данных МодусДок любые документы, электронные книги, и другие файлы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой. Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения, каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!

Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.

Документы и другие файлы могут сохраняться непосредственно в базе данных МодусДок или в базе данных могут храниться ссылки на эти документы/файлы.

МодусДок позволяет создавать неограниченное количество баз данных. Каждая база данных может быть настроена индивидуально: скрыты или переставлены столбцы, добавлены новые различных типов (символьные, текстовые, числовые, логические, даты, даты и времени).

База данных в МодусДок состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс (линейная структура) и Дерево (иерархическая структура), причём Дерево генерируется автоматически!

В группу могут быть объединены документы и другие файлы (как вставленные, так и связанные - ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.