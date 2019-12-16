Nero MediaHome - отличный бесплатный диспетчер всех мультимедийных файлов - фото, музыка, видео и другие данные. Это приложение содержит полный набор функций для поиска, упорядочивания, редактирования и воспроизведения файлов, дает возможность предоставлять общий доступ, синхронизировать данные, прожигать диски и многое другое.

Также поддерживается потоковое воспроизведение, что несомненно удобно. Тут можно создать свою библиотеку мультимедийных файлов, разместив их по определенным предпочтениям, отредактировать фотографии, наслаждаться уникальными слайд-шоу и т.д. Одним словом, управляйте всеми медиаданными на Вашем ПК с помощью Nero MediaHome, настроив собственный каталог файлов.