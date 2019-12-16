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Nero MediaHome для Windows

Nero MediaHome 1.12.0.1

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Описание Nero MediaHome 1.12.0.1Описание   Скачать Nero MediaHome 1.12.0.1СКАЧАТЬ (3,12 Мб) Скриншоты Nero MediaHome 1.12.0.1Скриншоты (8)   Статистика Nero MediaHome 1.12.0.1Статистика   Отзывы о Nero MediaHome 1.12.0.1Отзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Nero MediaHome - отличный бесплатный диспетчер всех мультимедийных файлов - фото, музыка, видео и другие данные. Это приложение содержит полный набор функций для поиска, упорядочивания, редактирования и воспроизведения файлов, дает возможность предоставлять общий доступ, синхронизировать данные, прожигать диски и многое другое.

Также поддерживается потоковое воспроизведение, что несомненно удобно. Тут можно создать свою библиотеку мультимедийных файлов, разместив их по определенным предпочтениям, отредактировать фотографии, наслаждаться уникальными слайд-шоу и т.д. Одним словом, управляйте всеми медиаданными на Вашем ПК с помощью Nero MediaHome, настроив собственный каталог файлов.

Nero MediaHome
Nero MediaHome
Nero MediaHome
Nero MediaHome
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 307
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры - Каталогизаторы
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Отзывы о программе Nero MediaHome

Светлана про Nero MediaHome 2015.09.21 [13-10-2017]

Поссылке грузится триал. Куда-то делась фри версия.
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