TunesKit WhatsApp Transfer - программа, предназначенная для передачи, резервного копирования, восстановления и экспорта данных WhatsApp между iOS-устройствами. Она предлагает пользователям удобный инструмент для управления личными данными, особенно полезный в случае смены устройства или провайдера.

TunesKit WhatsApp Transfer обеспечивает надежное и простое в использовании решение для передачи данных между iOS-устройствами, поддерживая как обычную, так и бизнес-версию WhatsApp. Программа позволяет переносить журналы вызовов, сообщения, контакты и записи календаря. Благодаря этой утилите пользователи могут легко синхронизировать свои данные без риска потери информации.

Одной из ключевых функций TunesKit WhatsApp Transfer является возможность выбора источника и целевого устройства, подключенных к одному компьютеру. Пользователи могут выполнять операции по переносу, резервному копированию, восстановлению и экспорту данных. Программа также поддерживает экспорт данных в различные форматы для последующего использования.

Список основных возможностей приложения TunesKit WhatsApp Transfer: