TunesKit WhatsApp Transfer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $7.98
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.63 Мб
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TunesKit WhatsApp Transfer - программа, предназначенная для передачи, резервного копирования, восстановления и экспорта данных WhatsApp между iOS-устройствами. Она предлагает пользователям удобный инструмент для управления личными данными, особенно полезный в случае смены устройства или провайдера.
TunesKit WhatsApp Transfer обеспечивает надежное и простое в использовании решение для передачи данных между iOS-устройствами, поддерживая как обычную, так и бизнес-версию WhatsApp. Программа позволяет переносить журналы вызовов, сообщения, контакты и записи календаря. Благодаря этой утилите пользователи могут легко синхронизировать свои данные без риска потери информации.
Одной из ключевых функций TunesKit WhatsApp Transfer является возможность выбора источника и целевого устройства, подключенных к одному компьютеру. Пользователи могут выполнять операции по переносу, резервному копированию, восстановлению и экспорту данных. Программа также поддерживает экспорт данных в различные форматы для последующего использования.
Список основных возможностей приложения TunesKit WhatsApp Transfer:
- Передача данных WhatsApp между двумя iOS-устройствами.
- Резервное копирование данных WhatsApp на компьютер.
- Восстановление данных WhatsApp из резервных копий.
- Экспорт данных WhatsApp (журналы вызовов, сообщения, контакты, записи календаря).
- Поддержка обычной и бизнес-версии WhatsApp.
- Удобный интерфейс для выбора источника и целевого устройства.
- Поддержка различных форматов для экспорта данных.
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Admin
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