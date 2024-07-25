TunesKit WhatsApp Transfer для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $7.98
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23.63 Мб
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TunesKit WhatsApp Transfer - программа, предназначенная для передачи, резервного копирования, восстановления и экспорта данных WhatsApp между iOS-устройствами. Она предлагает пользователям удобный инструмент для управления личными данными, особенно полезный в случае смены устройства или провайдера.

TunesKit WhatsApp Transfer обеспечивает надежное и простое в использовании решение для передачи данных между iOS-устройствами, поддерживая как обычную, так и бизнес-версию WhatsApp. Программа позволяет переносить журналы вызовов, сообщения, контакты и записи календаря. Благодаря этой утилите пользователи могут легко синхронизировать свои данные без риска потери информации.

Одной из ключевых функций TunesKit WhatsApp Transfer является возможность выбора источника и целевого устройства, подключенных к одному компьютеру. Пользователи могут выполнять операции по переносу, резервному копированию, восстановлению и экспорту данных. Программа также поддерживает экспорт данных в различные форматы для последующего использования.

Список основных возможностей приложения TunesKit WhatsApp Transfer:

  • Передача данных WhatsApp между двумя iOS-устройствами.
  • Резервное копирование данных WhatsApp на компьютер.
  • Восстановление данных WhatsApp из резервных копий.
  • Экспорт данных WhatsApp (журналы вызовов, сообщения, контакты, записи календаря).
  • Поддержка обычной и бизнес-версии WhatsApp.
  • Удобный интерфейс для выбора источника и целевого устройства.
  • Поддержка различных форматов для экспорта данных.
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