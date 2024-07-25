AG Auto Clicker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bright Prospect
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|28.66 Мб
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AG Auto Clicker представляет собой инструмент для автоматизации повторяющихся кликов на экране вашего устройства. Данное приложение не требует root-доступа и позволяет пользователю установить положение кликов, последовательность их выполнения, частоту и записывать жесты смахивания в любой точке экрана. С его помощью можно легко выполнять непрерывные нажатия на экран вашего телефона, освобождая ваши руки для других задач.
AG Auto Clicker предназначен для упрощения выполнения рутинных операций на мобильных устройствах. Он особенно полезен для геймеров, которым нужно часто и быстро нажимать на экраны своих устройств, а также для тех, кто активно использует социальные сети и другие приложения, требующие частого взаимодействия с экраном. Приложение поддерживает настройку временных интервалов и последовательностей кликов, что позволяет сохранять и загружать конфигурации для различных сценариев использования.
Основные возможности приложения AG Auto Clicker:
- Простота в использовании: не требует root-доступа; достаточно нажать кнопку, чтобы начать работу.
- Автоматический щелчок: поддерживает щелчки и пролистывания в любом месте экрана, освобождая ваши руки.
- Скрипты сохранения/загрузки: возможность редактирования событий кликов для создания игровых и других скриптов.
- Запланированные задачи: установка временных интервалов и последовательностей кликов; возможность сохранения конфигураций.
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