Post-it для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:43.92 Мб
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Приложение Post-it предоставляет возможность создания, управления и обмена заметками на вашем смартфоне, планшете или Chromebook. Независимо от того, используется ли оно для работы в команде, личных напоминаний или учебных задач, приложение позволяет сохранять важную информацию и делиться ею с другими.

Приложение Post-it поддерживает создание цифровых заметок или перенос бумажных заметок в цифровой формат с помощью камеры. Пользователи могут структурировать свои идеи, организовывать задания и делиться заметками с коллегами, учителями и друзьями. Поддерживается интеграция с популярными облачными сервисами и приложениями для дальнейшей работы с заметками.

Основные возможности приложения Post-it:

  • Возможность обмена идеями и заметками с коллегами и друзьями в любом месте.
  • Съемка более 200 заметок одновременно с помощью камеры.
  • Распознавание рукописного ввода для автоматической расшифровки заметок.
  • Редактирование заметок с помощью инструментов рисования, стирания, печати и изменения цвета.
  • Организация заметок по группам или в виде сетки для удобного просмотра.
  • Экспорт заметок в Miro, Trello, Dropbox, PowerPoint, Excel, PDF и другие приложения.
  • Размещение важных заметок на главном экране устройства с помощью виджета.
     
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