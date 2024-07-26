Post-it для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|3M Company
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|43.92 Мб
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Приложение Post-it предоставляет возможность создания, управления и обмена заметками на вашем смартфоне, планшете или Chromebook. Независимо от того, используется ли оно для работы в команде, личных напоминаний или учебных задач, приложение позволяет сохранять важную информацию и делиться ею с другими.
Приложение Post-it поддерживает создание цифровых заметок или перенос бумажных заметок в цифровой формат с помощью камеры. Пользователи могут структурировать свои идеи, организовывать задания и делиться заметками с коллегами, учителями и друзьями. Поддерживается интеграция с популярными облачными сервисами и приложениями для дальнейшей работы с заметками.
Основные возможности приложения Post-it:
- Возможность обмена идеями и заметками с коллегами и друзьями в любом месте.
- Съемка более 200 заметок одновременно с помощью камеры.
- Распознавание рукописного ввода для автоматической расшифровки заметок.
- Редактирование заметок с помощью инструментов рисования, стирания, печати и изменения цвета.
- Организация заметок по группам или в виде сетки для удобного просмотра.
- Экспорт заметок в Miro, Trello, Dropbox, PowerPoint, Excel, PDF и другие приложения.
- Размещение важных заметок на главном экране устройства с помощью виджета.
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