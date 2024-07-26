Приложение Post-it предоставляет возможность создания, управления и обмена заметками на вашем смартфоне, планшете или Chromebook. Независимо от того, используется ли оно для работы в команде, личных напоминаний или учебных задач, приложение позволяет сохранять важную информацию и делиться ею с другими.

Приложение Post-it поддерживает создание цифровых заметок или перенос бумажных заметок в цифровой формат с помощью камеры. Пользователи могут структурировать свои идеи, организовывать задания и делиться заметками с коллегами, учителями и друзьями. Поддерживается интеграция с популярными облачными сервисами и приложениями для дальнейшей работы с заметками.

Основные возможности приложения Post-it: