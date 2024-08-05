MousePuff - это удобное приложение для скрытия курсора мыши во время презентаций или записи экранной активности. Часто курсор мыши может отвлекать внимание, и не все программы предоставляют возможность его скрыть. MousePuff решает эту проблему, позволяя скрывать курсор мыши в различных ситуациях, таких как презентации, игровые сессии или записи экрана.

Одним из главных преимуществ MousePuff является простота его использования. Приложение не требует установки - оно запускается сразу после двойного щелчка на исполняемом файле. Интерфейс приложения компактен и удобен, объединяя все настройки в одном окне.

MousePuff предлагает два режима скрытия курсора: глобальный и программный. В глобальном режиме курсор автоматически скрывается через заданное количество секунд простоя компьютера. Это особенно полезно во время презентаций, когда курсор автоматически исчезает, позволяя сосредоточиться на содержании доклада. Программный режим позволяет скрывать курсор, когда запущено определенное приложение. MousePuff оснащен инструментом оконного шпионажа, который распознает запущенные процессы и приложения по заголовку окна, классу окна или исполняемому файлу.

MousePuff также может быть настроен на тихий запуск в системном трее, автоматически выполняя свои задачи по скрытию курсора мыши. Это обеспечивает непрерывную работу приложения без отвлечений для пользователя.

Основные возможности приложения MousePuff: