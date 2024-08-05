RenameKit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Swyshare
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|62.47 Мб
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RenameKit — это специализированное приложение для пакетного переименования файлов, предназначенное для упрощения процесса управления цифровыми коллекциями. Программа предлагает широкий набор инструментов, позволяющих параметризировать переименование файлов по индивидуальным критериям, что делает её полезной как для профессионалов, так и для обычных пользователей.
После установки RenameKit пользователь получает доступ к интуитивно понятному интерфейсу, который обеспечивает четкий обзор деталей загруженных файлов и отображает результирующие имена в реальном времени. Это позволяет эффективно и точно настроить параметры переименования до их применения.
Программа поддерживает разнообразные параметры переименования, включая изменение регистра символов, добавление, удаление или замену строк, а также нумерацию файлов. Суффиксы, префиксы и шаблоны также входят в стандартный набор возможностей, что делает процесс переименования более гибким и адаптируемым к различным потребностям.
Основные возможности RenameKit:
- Интуитивно понятный интерфейс для удобного просмотра загруженных файлов и их новых имен.
- Реальное время отображения результатов при настройке параметров переименования.
- Поддержка изменения регистра символов.
- Возможность добавления, удаления и замены строк в именах файлов.
- Поддержка нумерации файлов.
- Использование суффиксов, префиксов и шаблонов для гибкой настройки имен.
- Простота использования, обеспечивающая эффективную обработку без лишних сложностей.
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