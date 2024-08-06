AndroDem для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MurkyYT
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.48 Мб
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AndroDem - это мощное и удобное приложение для управления и мониторинга сетевых подключений устройств Android. Оно позволяет пользователям с легкостью управлять несколькими устройствами одновременно, не отходя от компьютера. AndroDem использует ADB для сбора и отображения информации о Wi-Fi подключениях с подключенных Android-устройств, что упрощает процесс диагностики и устранения неполадок.
Одной из ключевых особенностей AndroDem является возможность управления несколькими устройствами одновременно. Если у вас есть личный телефон, рабочий планшет и смарт-телевизор, приложение позволит вам мгновенно просматривать состояние Wi-Fi каждого из этих устройств. Например, если у смарт-телевизора возникли проблемы с подключением, AndroDem отобразит имя телевизора, SSID, к которому он подключен, и скорость соединения, предоставляя всю необходимую информацию для диагностики проблемы.
Приложение также предлагает возможность отключения экрана телефона при подключении, что помогает экономить заряд батареи. AndroDem позволяет удаленно включать или отключать дисплей устройства, что особенно полезно при работе за компьютером и необходимости быстро проверить уведомления на телефоне.
Еще одной мощной функцией приложения является возможность перезапуска Wi-Fi модуля устройства. Например, если ваш планшет застрял в петле Wi-Fi и не может подключиться, AndroDem позволяет удаленно перезапустить модуль Wi-Fi, что помогает решить проблему без полной перезагрузки устройства.
Основные возможности AndroDem:
- Управление несколькими устройствами одновременно.
- Просмотр состояния Wi-Fi для каждого устройства.
- Отображение имени устройства, SSID и скорости соединения.
- Отключение экрана телефона при подключении.
- Удаленное включение и отключение дисплея устройства.
- Возможность перезапуска Wi-Fi модуля устройства.
- Открытие оболочки устройства для выполнения расширенных сетевых команд и диагностики.
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