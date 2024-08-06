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Cigati Duplicate File Finder & Cleaner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:24.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55.48 Мб
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Cigati Duplicate File Finder & Cleaner - это приложение, разработанное для упрощения работы с большими объемами цифровых данных. Оно предназначено для выявления и устранения дубликатов файлов, что особенно важно при поддержке структурированных коллекций данных и упорядоченной структуры каталогов и файлов.

Программа предлагает пользователям гибкие инструменты для выбора предпочтительного ввода данных. Вы можете добавлять как отдельные списки файлов, так и целые каталоги, что позволяет настроить приложение под конкретные требования. Важным преимуществом является поддержка групповой обработки данных, что значительно повышает эффективность при работе с большими объемами файлов.

Особенностью Cigati Duplicate File Finder & Cleaner является возможность применения различных фильтров, связанных с глубиной папок, дублированием файлов и их расширениями. Это помогает пользователям оптимизировать процесс обнаружения и удаления дубликатов.

Процесс работы с приложением интуитивно понятен и прост. Оно позволяет легко и быстро обнаруживать и удалять дубликаты файлов, используя пакетную обработку и дополнительные фильтры для повышения эффективности.

Основные возможности приложения Cigati Duplicate File Finder & Cleaner:

  • Выбор предпочтительного ввода данных: добавление отдельных списков файлов или целых каталогов.
  • Поддержка групповой обработки данных для повышения эффективности.
  • Применение фильтров для оптимизации процесса обнаружения дубликатов.
  • Интуитивно понятный интерфейс для простого и эффективного удаления дубликатов.
  • Возможность работы с большими объемами данных и упорядочивания структуры каталогов и файлов.
  • Минималистичный дизайн, упрощающий использование приложения.
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