Cigati Duplicate File Finder & Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|24.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cigati Solutions
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55.48 Мб
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Cigati Duplicate File Finder & Cleaner - это приложение, разработанное для упрощения работы с большими объемами цифровых данных. Оно предназначено для выявления и устранения дубликатов файлов, что особенно важно при поддержке структурированных коллекций данных и упорядоченной структуры каталогов и файлов.
Программа предлагает пользователям гибкие инструменты для выбора предпочтительного ввода данных. Вы можете добавлять как отдельные списки файлов, так и целые каталоги, что позволяет настроить приложение под конкретные требования. Важным преимуществом является поддержка групповой обработки данных, что значительно повышает эффективность при работе с большими объемами файлов.
Особенностью Cigati Duplicate File Finder & Cleaner является возможность применения различных фильтров, связанных с глубиной папок, дублированием файлов и их расширениями. Это помогает пользователям оптимизировать процесс обнаружения и удаления дубликатов.
Процесс работы с приложением интуитивно понятен и прост. Оно позволяет легко и быстро обнаруживать и удалять дубликаты файлов, используя пакетную обработку и дополнительные фильтры для повышения эффективности.
Основные возможности приложения Cigati Duplicate File Finder & Cleaner:
- Выбор предпочтительного ввода данных: добавление отдельных списков файлов или целых каталогов.
- Поддержка групповой обработки данных для повышения эффективности.
- Применение фильтров для оптимизации процесса обнаружения дубликатов.
- Интуитивно понятный интерфейс для простого и эффективного удаления дубликатов.
- Возможность работы с большими объемами данных и упорядочивания структуры каталогов и файлов.
- Минималистичный дизайн, упрощающий использование приложения.
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