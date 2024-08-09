EPUB Reader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.9.176 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Librera
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.9 Мб
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EPUB Reader — это удобное и многофункциональное приложение для чтения электронных книг различных форматов. Приложение поддерживает такие популярные форматы, как EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, TXT, RTF, AZW, DOC, DOCX, ODT, что делает его универсальным инструментом для работы с цифровыми текстами. EPUB Reader предлагает пользователю широкий набор инструментов для настройки чтения под личные предпочтения. В приложении можно изменить шрифты, подобрать оптимальный фон, а также включить ночной режим для комфортного чтения в темное время суток.
Для удобства пользователей предусмотрена возможность добавления закладок и заметок, а также функция поиска по тексту книги, что значительно упрощает навигацию и помогает быстро находить необходимую информацию. Приложение позволяет читать книги с непрерывной прокруткой текста или с перелистыванием страниц, имитируя традиционное чтение. Дополнительно, в EPUB Reader встроен режим Text To Speech (TTS), который позволяет прослушивать книги, что особенно удобно для пользователей, предпочитающих аудиокниги.
Также в приложении доступен встроенный файловый менеджер, который помогает организовать библиотеку книг и управлять файлами. Пользователи могут искать бесплатные книги в каталогах OPDS, а также просматривать и организовывать их по тегам, избранному и коллекциям. EPUB Reader поддерживает книги, находящиеся в архивах (zip, rar), и может открывать книги напрямую из других приложений и браузера.
Основные возможности приложения EPUB Reader:
- Поддержка множества форматов электронных книг, включая EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2 и другие.
- Настройка шрифтов, фона, размера шрифта и межстрочного интервала.
- Возможность добавления закладок и заметок.
- Встроенный поиск по тексту книги.
- Поддержка ночного режима для комфортного чтения в темное время суток.
- Возможность регулировки яркости экрана и блокировки вращения экрана.
- Поддержка режима Text To Speech для прослушивания книг.
- Встроенный файловый менеджер для организации библиотеки.
- Поддержка книг в архивированных форматах (zip, rar).
- Возможность поиска и загрузки бесплатных книг из каталогов OPDS.
- Поддержка виджетов на рабочем столе для быстрого доступа к последним и избранным книгам.
- Открытие книг из внешних приложений и браузера.
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