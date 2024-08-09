EPUB Reader — это удобное и многофункциональное приложение для чтения электронных книг различных форматов. Приложение поддерживает такие популярные форматы, как EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, TXT, RTF, AZW, DOC, DOCX, ODT, что делает его универсальным инструментом для работы с цифровыми текстами. EPUB Reader предлагает пользователю широкий набор инструментов для настройки чтения под личные предпочтения. В приложении можно изменить шрифты, подобрать оптимальный фон, а также включить ночной режим для комфортного чтения в темное время суток.

Для удобства пользователей предусмотрена возможность добавления закладок и заметок, а также функция поиска по тексту книги, что значительно упрощает навигацию и помогает быстро находить необходимую информацию. Приложение позволяет читать книги с непрерывной прокруткой текста или с перелистыванием страниц, имитируя традиционное чтение. Дополнительно, в EPUB Reader встроен режим Text To Speech (TTS), который позволяет прослушивать книги, что особенно удобно для пользователей, предпочитающих аудиокниги.

Также в приложении доступен встроенный файловый менеджер, который помогает организовать библиотеку книг и управлять файлами. Пользователи могут искать бесплатные книги в каталогах OPDS, а также просматривать и организовывать их по тегам, избранному и коллекциям. EPUB Reader поддерживает книги, находящиеся в архивах (zip, rar), и может открывать книги напрямую из других приложений и браузера.

Основные возможности приложения EPUB Reader: