Lingo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|thewh1teagle
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.66 Мб
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Lingo — это инструмент для перевода, который работает на основе локальной модели искусственного интеллекта Meta, обеспечивая высококачественный перевод без необходимости подключения к Интернету. Программа предназначена для перевода текстов с одного языка на другой, предлагая пользователю широкий выбор языков. Интерфейс приложения разработан с учетом удобства и простоты использования, что позволяет легко справляться с переводом даже неподготовленным пользователям.
Для перевода достаточно ввести текст в специальное поле и нажать кнопку «Перевести». Программа автоматически определяет исходный язык, что устраняет необходимость дополнительной настройки. Стоит отметить, что, несмотря на автономность и высокую точность перевода, Lingo может потребовать немного времени для обработки текста, что связано с интенсивным использованием системных ресурсов.
Основные возможности Lingo:
- Локальный перевод без подключения к Интернету.
- Использование модели искусственного интеллекта Meta для обеспечения точности перевода.
- Поддержка большого числа языков.
- Автоматическое определение исходного языка.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
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