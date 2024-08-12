Lingo — это инструмент для перевода, который работает на основе локальной модели искусственного интеллекта Meta, обеспечивая высококачественный перевод без необходимости подключения к Интернету. Программа предназначена для перевода текстов с одного языка на другой, предлагая пользователю широкий выбор языков. Интерфейс приложения разработан с учетом удобства и простоты использования, что позволяет легко справляться с переводом даже неподготовленным пользователям.

Для перевода достаточно ввести текст в специальное поле и нажать кнопку «Перевести». Программа автоматически определяет исходный язык, что устраняет необходимость дополнительной настройки. Стоит отметить, что, несмотря на автономность и высокую точность перевода, Lingo может потребовать немного времени для обработки текста, что связано с интенсивным использованием системных ресурсов.

Основные возможности Lingo: