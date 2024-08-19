MediaBase для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1
Интерфейс: Английский
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Категория:Каталогизаторы
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Размер:2.09 Мб
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MediaBase – это удобное приложение для систематизации и управления мультимедийными коллекциями на вашем компьютере. В условиях постоянно растущего объема медиафайлов, будь то видео, аудиокниги, музыка или фотографии, вопрос эффективного их хранения и поиска становится все более актуальным. MediaBase предоставляет инструменты для создания и ведения структурированных баз данных мультимедиа, упрощая работу с крупными коллекциями и обеспечивая быстрый доступ к нужным файлам.

Программа позволяет организовать медиафайлы по типам и категориям. MediaBase поддерживает создание так называемых медианаборов – наборов файлов, сгруппированных по единому критерию. Например, вы можете создать отдельные медианаборы для аудиофайлов, видеофайлов или цифровых носителей, таких как DVD. Каждый набор может включать до четырех изображений в формате JPG и текстовые заметки, которые могут содержать информацию о содержимом файлов, их авторах или другую сопутствующую информацию. В добавление к этому, есть возможность прикрепить URL-ссылки, ведущие на веб-страницы с описанием или дополнительными данными о файлах.

MediaBase обладает гибкой архитектурой, которая позволяет не только структурировать коллекции, но и ассоциировать их с локальными папками, содержащими файлы разных форматов. Это помогает пользователю организовать работу с медиафайлами более эффективно, обеспечивая упрощенный доступ к мультимедийному контенту.

Несмотря на свою функциональность, интерфейс MediaBase может показаться не совсем удобным из-за устаревшего внешнего вида и перегруженности кнопками, что требует времени на привыкание. Однако при детальном изучении программы ее возможности становятся очевидными, и она оказывается полезным инструментом для ведения мультимедийных баз данных любого размера.

Основные возможности приложения MediaBase:

  • Организация медиафайлов в структурированные медианаборы.
  • Поддержка различных типов файлов: видео, аудио, фотографии, подкасты и другие.
  • Возможность прикрепления изображений и текстовых заметок к медианаборам.
  • Добавление URL-ссылок к медиафайлам.
  • Интеграция с локальными папками для удобного доступа к мультимедийному контенту.
  • Гибкая система каталогизации для удобного поиска и хранения медиафайлов.
  • Поддержка создания отдельных коллекций в зависимости от типа файлов или пользовательских предпочтений.
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