MediaBase для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|Каталогизаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.09 Мб
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MediaBase – это удобное приложение для систематизации и управления мультимедийными коллекциями на вашем компьютере. В условиях постоянно растущего объема медиафайлов, будь то видео, аудиокниги, музыка или фотографии, вопрос эффективного их хранения и поиска становится все более актуальным. MediaBase предоставляет инструменты для создания и ведения структурированных баз данных мультимедиа, упрощая работу с крупными коллекциями и обеспечивая быстрый доступ к нужным файлам.
Программа позволяет организовать медиафайлы по типам и категориям. MediaBase поддерживает создание так называемых медианаборов – наборов файлов, сгруппированных по единому критерию. Например, вы можете создать отдельные медианаборы для аудиофайлов, видеофайлов или цифровых носителей, таких как DVD. Каждый набор может включать до четырех изображений в формате JPG и текстовые заметки, которые могут содержать информацию о содержимом файлов, их авторах или другую сопутствующую информацию. В добавление к этому, есть возможность прикрепить URL-ссылки, ведущие на веб-страницы с описанием или дополнительными данными о файлах.
MediaBase обладает гибкой архитектурой, которая позволяет не только структурировать коллекции, но и ассоциировать их с локальными папками, содержащими файлы разных форматов. Это помогает пользователю организовать работу с медиафайлами более эффективно, обеспечивая упрощенный доступ к мультимедийному контенту.
Несмотря на свою функциональность, интерфейс MediaBase может показаться не совсем удобным из-за устаревшего внешнего вида и перегруженности кнопками, что требует времени на привыкание. Однако при детальном изучении программы ее возможности становятся очевидными, и она оказывается полезным инструментом для ведения мультимедийных баз данных любого размера.
Основные возможности приложения MediaBase:
- Организация медиафайлов в структурированные медианаборы.
- Поддержка различных типов файлов: видео, аудио, фотографии, подкасты и другие.
- Возможность прикрепления изображений и текстовых заметок к медианаборам.
- Добавление URL-ссылок к медиафайлам.
- Интеграция с локальными папками для удобного доступа к мультимедийному контенту.
- Гибкая система каталогизации для удобного поиска и хранения медиафайлов.
- Поддержка создания отдельных коллекций в зависимости от типа файлов или пользовательских предпочтений.
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