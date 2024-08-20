Трекер ежедневных действий для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.87 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FSA – Simple Apps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15.86 Мб
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Трекер ежедневных действий — это приложение, предназначенное для формирования и поддержания полезных привычек в повседневной жизни. Приложение позволяет пользователям эффективно следить за выполнением желаемых действий и привычек с целью их закрепления. Регулярность — ключ к успеху: трекер помогает отмечать выполненные действия каждый день, превращая их в стабильную привычку.
С помощью приложения вы можете создать собственный список привычек или воспользоваться предустановленными шаблонами. Приложение напомнит вам о необходимости выполнения действий в определенные дни, а также поможет вести учет выполнения задач на протяжении длительного времени. Исследования показывают, что для закрепления привычки требуется примерно 66 дней регулярной практики, и наш трекер поддерживает вас на этом пути, помогая достичь результата.
Приложение подходит как для личного использования, так и для групповой работы, например, для учёта посещаемости на занятиях или отслеживания покупок. Удобный интерфейс и интуитивно понятные функции делают процесс формирования привычек простым и наглядным.
Основные возможности приложения Трекер ежедневных действий:
- Ежедневное заполнение чек-листа с отслеживанием выполнения задач.
- Гибкая настройка расписания: выбор дней недели для выполнения конкретных действий.
- Возможность ведения нескольких списков привычек одновременно.
- Анализ выполнения задач за прошедшие дни.
- Отслеживание прогресса с системой рейтингов и наград за регулярное выполнение.
- Универсальность использования: трекер можно адаптировать под различные цели.
Приложение помогает выстроить продуктивные привычки, поддерживая вас на пути к личным или профессиональным целям. Систематический контроль и мотивация делают этот процесс более эффективным и простым.
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