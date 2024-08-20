Трекер ежедневных действий для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.87 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15.86 Мб
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Трекер ежедневных действий — это приложение, предназначенное для формирования и поддержания полезных привычек в повседневной жизни. Приложение позволяет пользователям эффективно следить за выполнением желаемых действий и привычек с целью их закрепления. Регулярность — ключ к успеху: трекер помогает отмечать выполненные действия каждый день, превращая их в стабильную привычку.

С помощью приложения вы можете создать собственный список привычек или воспользоваться предустановленными шаблонами. Приложение напомнит вам о необходимости выполнения действий в определенные дни, а также поможет вести учет выполнения задач на протяжении длительного времени. Исследования показывают, что для закрепления привычки требуется примерно 66 дней регулярной практики, и наш трекер поддерживает вас на этом пути, помогая достичь результата.

Приложение подходит как для личного использования, так и для групповой работы, например, для учёта посещаемости на занятиях или отслеживания покупок. Удобный интерфейс и интуитивно понятные функции делают процесс формирования привычек простым и наглядным.

Основные возможности приложения Трекер ежедневных действий:

  • Ежедневное заполнение чек-листа с отслеживанием выполнения задач.
  • Гибкая настройка расписания: выбор дней недели для выполнения конкретных действий.
  • Возможность ведения нескольких списков привычек одновременно.
  • Анализ выполнения задач за прошедшие дни.
  • Отслеживание прогресса с системой рейтингов и наград за регулярное выполнение.
  • Универсальность использования: трекер можно адаптировать под различные цели.

Приложение помогает выстроить продуктивные привычки, поддерживая вас на пути к личным или профессиональным целям. Систематический контроль и мотивация делают этот процесс более эффективным и простым.

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