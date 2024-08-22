PodSilo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.99 Мб
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PodSilo - это простое и удобное приложение, созданное для автоматической загрузки и управления RSS-каналами подкастов. Основная цель программы - помочь пользователю быть в курсе последних новостей, выпусков радиопередач и других аудиоконтентов. Приложение предназначено для тех, кто предпочитает получать обновления в автоматическом режиме, не пропуская свежие выпуски интересующих подкастов.
После установки PodSilo вы встретите чистый и интуитивно понятный интерфейс, который не требует долгого привыкания и настроек. Добавление новых RSS-каналов осуществляется через специальную кнопку, так как функция перетаскивания в приложении отсутствует. Программа отображает добавленные каналы в отдельной вкладке, где представлены описание канала и URL-адрес. Подробный список эпизодов также доступен, и вы можете просматривать краткие аннотации к каждому выпуску.
Приложение показывает загруженные эпизоды и предоставляет дополнительную информацию, такую как дата публикации, длительность, битрейт и имя файла. Удобное управление списком подкастов позволяет быстро добавлять и удалять каналы, а также выбирать отдельные эпизоды для загрузки.
PodSilo поддерживает автоматическую загрузку контента. Эта функция особенно полезна для тех, кто слушает подкасты регулярно, например, в дороге. Для удобства можно запланировать скачивание выпусков сразу после их выхода. Если вас беспокоит место на устройстве, вы можете настроить автоматическое удаление старых файлов через определенное время.
Программа ориентирована на тех, кто ищет удобный способ управления и сортировки подписанных подкастов. PodSilo обеспечивает стабильную работу и автоматизирует многие рутинные процессы, связанные с прослушиванием и обновлением контента.
Основные возможности PodSilo:
- Автоматическая загрузка и обновление RSS-каналов подкастов.
- Интуитивный и простой интерфейс с минимальными настройками.
- Добавление новых каналов через специальную кнопку.
- Просмотр списка эпизодов с краткими аннотациями.
- Показ метаданных эпизодов (дата публикации, продолжительность, битрейт и т.д.).
- Возможность выбора отдельных эпизодов для загрузки.
- Планирование автоматической загрузки новых выпусков.
- Настройка автоматического удаления устаревших файлов.
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