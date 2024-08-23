DriveSnap – это утилита для создания каталогов содержимого различных носителей, таких как жесткие диски, CD, DVD, USB-накопители и другие. Программа помогает пользователям создавать снимки дисков с последующим анализом и сравнением данных, что особенно полезно для контроля версий файлов, поиска дубликатов и отслеживания изменений на дисках.

При создании нового снимка пользователю предлагается выбрать нужный диск и задать его имя (например, метка тома, серийный номер или пользовательское имя). Далее необходимо указать папку для хранения снимков. После этого DriveSnap собирает подробную информацию о каждом файле, включая размер, время создания, время последнего изменения и доступа.

Одна из ключевых функций приложения – удобный поиск по каталогам с поддержкой подстановочных знаков и регулярных выражений. Результаты можно экспортировать в формат CSV, что облегчает дальнейшую работу с данными. DriveSnap также поддерживает создание нескольких снимков для одной директории, что позволяет сравнивать изменения между версиями и анализировать различия.

В процессе сравнения снимков можно настроить фильтрацию отображаемых данных, показывая только идентичные, разные или перемещенные файлы. Для точного поиска дубликатов можно задать критерии, по которым файлы будут считаться идентичными, например, одинаковое время последнего доступа или создания, атрибуты и т. д.

Также в DriveSnap встроен планировщик задач, который позволяет автоматизировать процесс создания снимков в определенные временные промежутки. Это делает приложение удобным инструментом для регулярного мониторинга содержимого носителей.

Основные возможности DriveSnap: