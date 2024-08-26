AudioWeb – это компактное приложение, предназначенное для создания аудиосайтов на вашем компьютере и воспроизведения MP3-файлов через браузер по умолчанию. Программа поддерживает большинство популярных браузеров на устройствах Android, iPhone, iPad, а также настольных компьютерах. AudioWeb обеспечивает удобный способ организации и прослушивания аудиофайлов, включая подкасты и аудиокниги.

Прежде чем приступить к использованию, приложение проверяет наличие установленной платформы .NET Core, необходимой для его работы. Если платформа не установлена, программа предлагает ссылку на официальный сайт Microsoft для её загрузки. Если .NET Core уже установлена, этот шаг можно пропустить. Приложение также запрашивает доступ к порту 2284 для корректного функционирования, но пользователи могут изменить этот порт в настройках. Для удобства использования программа добавляет ярлык в папку "Пуск" для автоматического запуска при входе в систему.

После установки необходимо создать хотя бы одного пользователя, через которого вы будете входить в систему и управлять воспроизведением треков. Важно отметить, что вся информация о пользователях хранится на веб-странице при авторизации, что делает процесс управления безопасным и простым.

Программа была разработана специально для воспроизведения аудиокниг и подкастов. Для корректного воспроизведения аудиокниг важно соблюдать правильный порядок файлов, чтобы программа могла их идентифицировать как единое произведение. AudioWeb также хорошо интегрируется с PodSilo – инструментом для автоматической загрузки и управления подкастами.

Список основных возможностей приложения AudioWeb: