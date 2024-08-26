FileMancer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41.13 Мб
|СКАЧАТЬ
FileMancer - это приложение, предназначенное для удобного обмена файлами через локальную сеть и интернет. Оно предоставляет пользователю возможность создать собственный веб-сайт, который отображает содержимое выбранной папки на компьютере. Программа особенно полезна для быстрого доступа к файлам с мобильных устройств, без необходимости использовать облачные сервисы или физические подключения через USB.
После запуска FileMancer, пользователь выбирает папку, доступ к которой будет предоставлен через веб-сайт, и задает параметры подключения, включая порт и учетные данные. Эти данные позволяют безопасно заходить на созданный веб-сайт и скачивать файлы с любого устройства, поддерживающего веб-браузер. По умолчанию доступ ограничен локальной сетью, однако при желании можно настроить доступ через интернет, открыв соответствующий порт на маршрутизаторе.
FileMancer предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс настройки и использования удобным даже для тех, кто не обладает глубокими техническими знаниями. Однако для более продвинутого использования и доступа из интернета потребуются базовые знания сетевых технологий.
Список основных возможностей FileMancer:
- Создание веб-сайта для доступа к файлам прямо с вашего компьютера.
- Отображение и скачивание содержимого выбранной папки через любой веб-браузер.
- Поддержка как локального, так и удаленного доступа (с предварительной настройкой маршрутизатора).
- Настройка учетных записей и паролей для безопасного доступа к файлам.
- Отсутствие необходимости в использовании облачных сервисов и USB-подключений.
- Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет запустить веб-сайт за считанные минуты.
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда...
Универсальное приложение, которое обеспечивает безопасную передачу сообщений, музыки,...
Мощный прошивальщик образов ОС, созданный с использованием веб-технологий, чтобы...
Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей....
Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним...
IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых...
Отзывы о программе FileMancer
Admin
Отзывов о программе FileMancer 1.1.4.0 пока нет, можете добавить...