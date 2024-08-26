FileMancer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41.13 Мб
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FileMancer - это приложение, предназначенное для удобного обмена файлами через локальную сеть и интернет. Оно предоставляет пользователю возможность создать собственный веб-сайт, который отображает содержимое выбранной папки на компьютере. Программа особенно полезна для быстрого доступа к файлам с мобильных устройств, без необходимости использовать облачные сервисы или физические подключения через USB.

После запуска FileMancer, пользователь выбирает папку, доступ к которой будет предоставлен через веб-сайт, и задает параметры подключения, включая порт и учетные данные. Эти данные позволяют безопасно заходить на созданный веб-сайт и скачивать файлы с любого устройства, поддерживающего веб-браузер. По умолчанию доступ ограничен локальной сетью, однако при желании можно настроить доступ через интернет, открыв соответствующий порт на маршрутизаторе.

FileMancer предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс настройки и использования удобным даже для тех, кто не обладает глубокими техническими знаниями. Однако для более продвинутого использования и доступа из интернета потребуются базовые знания сетевых технологий.

Список основных возможностей FileMancer:

  • Создание веб-сайта для доступа к файлам прямо с вашего компьютера.
  • Отображение и скачивание содержимого выбранной папки через любой веб-браузер.
  • Поддержка как локального, так и удаленного доступа (с предварительной настройкой маршрутизатора).
  • Настройка учетных записей и паролей для безопасного доступа к файлам.
  • Отсутствие необходимости в использовании облачных сервисов и USB-подключений.
  • Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет запустить веб-сайт за считанные минуты.
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