FileMancer - это приложение, предназначенное для удобного обмена файлами через локальную сеть и интернет. Оно предоставляет пользователю возможность создать собственный веб-сайт, который отображает содержимое выбранной папки на компьютере. Программа особенно полезна для быстрого доступа к файлам с мобильных устройств, без необходимости использовать облачные сервисы или физические подключения через USB.

После запуска FileMancer, пользователь выбирает папку, доступ к которой будет предоставлен через веб-сайт, и задает параметры подключения, включая порт и учетные данные. Эти данные позволяют безопасно заходить на созданный веб-сайт и скачивать файлы с любого устройства, поддерживающего веб-браузер. По умолчанию доступ ограничен локальной сетью, однако при желании можно настроить доступ через интернет, открыв соответствующий порт на маршрутизаторе.

FileMancer предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс настройки и использования удобным даже для тех, кто не обладает глубокими техническими знаниями. Однако для более продвинутого использования и доступа из интернета потребуются базовые знания сетевых технологий.

Список основных возможностей FileMancer: