FileBadger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.42 Мб
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FileBadger — это удобное и многофункциональное приложение для поиска файлов на компьютере, которое помогает эффективно управлять большими объемами данных. Если ваш жесткий диск заполнен множеством файлов, FileBadger ускорит процесс поиска, позволяя быстро находить нужные элементы по ключевым критериям. Программа ориентирована на пользователей с любым уровнем навыков: как начинающие, так и опытные пользователи смогут эффективно использовать возможности приложения для организации своих данных.
Главное окно FileBadger на первый взгляд может показаться сложным, но интерфейс интуитивно понятен. Программа позволяет начать с создания списка папок, в которых будет проводиться поиск. Далее пользователю нужно ввести ключевое слово и, при необходимости, добавить дополнительные критерии, такие как размер файла или дата последнего доступа. После этого можно запустить процесс сканирования и просмотреть результаты. Приложение автоматически перенаправляет пользователя к местоположению найденного файла при двойном щелчке по элементу в списке результатов.
Опытные пользователи могут воспользоваться расширенными функциями FileBadger. Программа поддерживает сложные поисковые запросы с использованием операторов, переменных и регулярных выражений. Также предусмотрена возможность сохранения созданных поисковых запросов, что особенно полезно при работе с часто используемыми сложными фильтрами.
Следует отметить, что FileBadger не анализирует содержимое файлов. Поиск осуществляется по основным свойствам, таким как имя, папка, размер и дата, без учета метаданных. Это делает программу быстрой и эффективной при работе с большим объемом данных.
Основные возможности приложения FileBadger:
- Поиск файлов по ключевым критериям, таким как имя, папка, размер и дата.
- Поддержка создания сложных поисковых запросов с использованием операторов и переменных.
- Встроенный инструмент для работы с регулярными выражениями.
- Возможность сохранения поисковых запросов для дальнейшего использования.
- Интуитивно понятный интерфейс, доступный как для новичков, так и для опытных пользователей.
- Удобная навигация по результатам поиска с мгновенным переходом к нужному файлу.
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