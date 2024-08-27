Aryson MySQL Database Repair – это программное обеспечение, предназначенное для восстановления поврежденных или испорченных баз данных MySQL, а также связанных с ними объектов, таблиц, ключей, свойств и других компонентов. Приложение эффективно восстанавливает целостность базы данных, корректируя ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы. Основное назначение программы – ремонт поврежденных MySQL баз данных и их компонентов, включая сложные структуры данных и связи между ними.

Aryson MySQL Database Repair поддерживает базы данных, созданные в версиях MySQL от 5.5.27 до 5.7.36. Программа требует вручную указать файл базы данных MySQL ibdata1, после чего автоматически сканирует внутреннее содержимое и восстанавливает выявленные повреждения. Благодаря встроенной иерархической структуре данных, пользователи могут предварительно просматривать восстановленные объекты и выбирать их для дальнейшего экспорта с помощью удобной системы флажков. Программа также восстанавливает триггеры и специфические параметры, заданные для базы данных, обеспечивая максимальную точность и полноту процесса восстановления.

Основные возможности Aryson MySQL Database Repair: