Aryson MySQL Database Repair для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $149
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:22.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
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Aryson MySQL Database Repair – это программное обеспечение, предназначенное для восстановления поврежденных или испорченных баз данных MySQL, а также связанных с ними объектов, таблиц, ключей, свойств и других компонентов. Приложение эффективно восстанавливает целостность базы данных, корректируя ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы. Основное назначение программы – ремонт поврежденных MySQL баз данных и их компонентов, включая сложные структуры данных и связи между ними.

Aryson MySQL Database Repair поддерживает базы данных, созданные в версиях MySQL от 5.5.27 до 5.7.36. Программа требует вручную указать файл базы данных MySQL ibdata1, после чего автоматически сканирует внутреннее содержимое и восстанавливает выявленные повреждения. Благодаря встроенной иерархической структуре данных, пользователи могут предварительно просматривать восстановленные объекты и выбирать их для дальнейшего экспорта с помощью удобной системы флажков. Программа также восстанавливает триггеры и специфические параметры, заданные для базы данных, обеспечивая максимальную точность и полноту процесса восстановления.

Основные возможности Aryson MySQL Database Repair:

  • Восстановление поврежденных или испорченных MySQL баз данных и их компонентов.
  • Поддержка MySQL версий от 5.5.27 до 5.7.36.
  • Восстановление таблиц, ключей, типов данных и свойств таблиц.
  • Сохранение связей между объектами базы данных и поддержка восстановления триггеров.
  • Автоматическое сканирование внутреннего содержимого базы данных после указания файла ibdata1.
  • Предварительный просмотр иерархической структуры данных с возможностью выбора объектов для экспорта.
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