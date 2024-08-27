Aryson MySQL Database Repair для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $149
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|22.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aryson Technologies
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.96 Мб
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Aryson MySQL Database Repair – это программное обеспечение, предназначенное для восстановления поврежденных или испорченных баз данных MySQL, а также связанных с ними объектов, таблиц, ключей, свойств и других компонентов. Приложение эффективно восстанавливает целостность базы данных, корректируя ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы. Основное назначение программы – ремонт поврежденных MySQL баз данных и их компонентов, включая сложные структуры данных и связи между ними.
Aryson MySQL Database Repair поддерживает базы данных, созданные в версиях MySQL от 5.5.27 до 5.7.36. Программа требует вручную указать файл базы данных MySQL ibdata1, после чего автоматически сканирует внутреннее содержимое и восстанавливает выявленные повреждения. Благодаря встроенной иерархической структуре данных, пользователи могут предварительно просматривать восстановленные объекты и выбирать их для дальнейшего экспорта с помощью удобной системы флажков. Программа также восстанавливает триггеры и специфические параметры, заданные для базы данных, обеспечивая максимальную точность и полноту процесса восстановления.
Основные возможности Aryson MySQL Database Repair:
- Восстановление поврежденных или испорченных MySQL баз данных и их компонентов.
- Поддержка MySQL версий от 5.5.27 до 5.7.36.
- Восстановление таблиц, ключей, типов данных и свойств таблиц.
- Сохранение связей между объектами базы данных и поддержка восстановления триггеров.
- Автоматическое сканирование внутреннего содержимого базы данных после указания файла ibdata1.
- Предварительный просмотр иерархической структуры данных с возможностью выбора объектов для экспорта.
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