Hypocam для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.99 Мб
СКАЧАТЬ
Hypocam скриншот № 2
Hypocam скриншот № 3
Hypocam скриншот № 4

Hypocam — это приложение, специально созданное для создания и редактирования черно-белых фотографий. Оно предлагает пользователям все необходимые инструменты для работы с монохромной фотографией, начиная от съемки и заканчивая публикацией в социальных сетях. Приложение позволяет управлять процессом съемки в реальном времени, обеспечивая точный контроль над каждым кадром, и предлагает уникальные инструменты для редактирования, разработанные с учетом особенностей черно-белой фотографии. Благодаря встроенной ленте новостей, пользователи всегда остаются в курсе последних трендов в мире черно-белой фотографии и могут вдохновляться работами других фотографов.

Hypocam позволяет не только создавать качественные снимки, но и делиться ими в социальных сетях, где можно стать частью сообщества, увлеченного черно-белой фотографией. Для тех, кто хочет еще больше возможностей, доступен магазин, где можно приобрести дополнительные инструменты и настройки для редактирования. Это приложение ориентировано на всех, кто ценит искусство монохромной фотографии и хочет получить максимальный контроль над процессом создания и публикации своих работ.

Список основных возможностей приложения Hypocam:

  • Управление процессом съемки с помощью инструментов просмотра в реальном времени.
  • Набор уникальных инструментов для редактирования черно-белых фотографий.
  • Встроенная лента новостей с последними трендами и лучшими фотографиями.
  • Возможность делиться своими работами в социальных сетях и участвовать в сообществе #hypocam.
  • Магазин с дополнительными инструментами и настройками для расширения возможностей редактирования.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CrelloCrello 1.19.2

Фото и видео редактор, который позволяет создавать контент для соцсетей, Instagram, Youtube,...

скачать Visage LabVisage Lab 5.0.2

Visage Lab - бесплатное приложение для ретуши фотографий, с помощью которого можно быстро и...

скачать PhotoAppPhotoApp 2.4.10

Инновационное приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного...

скачать SnapseedSnapseed 2.22.0.633363672

Профессиональный фоторедактор от компании Google предлагает 29 инструментов и фильтров...

скачать Adobe Comp CCAdobe Comp CC 1.0.208

Adobe Comp CC – приложение для дизайнеров, позволяющее создавать профессиональные макеты для...

скачать Candy CameraCandy Camera 4.01

Candy Camera – самые красивые фильтра для самых лучших селфи. Для смены фильтра просто...

Отзывы о программе Hypocam

Admin

Отзывов о программе Hypocam 2.4.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв