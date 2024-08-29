Hypocam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|XnView
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.99 Мб
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Hypocam — это приложение, специально созданное для создания и редактирования черно-белых фотографий. Оно предлагает пользователям все необходимые инструменты для работы с монохромной фотографией, начиная от съемки и заканчивая публикацией в социальных сетях. Приложение позволяет управлять процессом съемки в реальном времени, обеспечивая точный контроль над каждым кадром, и предлагает уникальные инструменты для редактирования, разработанные с учетом особенностей черно-белой фотографии. Благодаря встроенной ленте новостей, пользователи всегда остаются в курсе последних трендов в мире черно-белой фотографии и могут вдохновляться работами других фотографов.
Hypocam позволяет не только создавать качественные снимки, но и делиться ими в социальных сетях, где можно стать частью сообщества, увлеченного черно-белой фотографией. Для тех, кто хочет еще больше возможностей, доступен магазин, где можно приобрести дополнительные инструменты и настройки для редактирования. Это приложение ориентировано на всех, кто ценит искусство монохромной фотографии и хочет получить максимальный контроль над процессом создания и публикации своих работ.
Список основных возможностей приложения Hypocam:
- Управление процессом съемки с помощью инструментов просмотра в реальном времени.
- Набор уникальных инструментов для редактирования черно-белых фотографий.
- Встроенная лента новостей с последними трендами и лучшими фотографиями.
- Возможность делиться своими работами в социальных сетях и участвовать в сообществе #hypocam.
- Магазин с дополнительными инструментами и настройками для расширения возможностей редактирования.
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Admin
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