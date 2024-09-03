Cairo Desktop для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.370 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:72.37 Мб
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Cairo Desktop - это приложение, предназначенное для замены стандартной оболочки рабочего стола Windows. Оно предоставляет пользователям обновленный и упрощенный интерфейс, который оптимизирует доступ к важным инструментам и приложениям, улучшает организацию рабочего процесса и повышает общую производительность системы.

После установки Cairo Desktop кардинально меняет внешний вид рабочего стола, предлагая альтернативный пользовательский интерфейс. Традиционная панель задач Windows заменяется на новую панель, напоминающую Dock в MacOS, что значительно упрощает управление запущенными приложениями и открытыми окнами. Новая панель задач поддерживает организацию программ по категориям, которые пользователь может настроить под свои нужды, что облегчает поиск и переключение между задачами.

Главное меню располагается в верхней части экрана и похоже на меню «Пуск», но с более удобной организацией приложений. Программы можно распределить по категориям, что делает их использование интуитивно понятным и простым. Кроме того, доступ к часто используемым местам, таким как системные папки или корзина, осуществляется через меню «Места», а последние открытые документы и загруженные файлы отображаются в соответствующих разделах.

Программа предоставляет широкие возможности для персонализации, позволяя пользователю настраивать внешний вид и функциональность рабочего стола по своему усмотрению. Это приложение не только придает стандартной среде Windows современный и стильный вид, но и способно полностью заменить стандартную оболочку операционной системы, создавая более эффективное и приятное рабочее пространство.

Основные возможности Cairo Desktop:

  • Замена стандартной панели задач Windows на панель, напоминающую Dock в MacOS.
  • Организация приложений по пользовательским категориям для удобного доступа и управления.
  • Упрощенный доступ к часто используемым местам и системным папкам через меню «Места».
  • Возможность настройки верхней панели с меню, похожим на меню «Пуск», для быстрого запуска программ.
  • Отображение списка недавно открытых документов и последних загрузок.
  • Широкие возможности для персонализации рабочего стола и изменения его внешнего вида.
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