Cairo Desktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.4.370 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cairo Development Team
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|72.37 Мб
|СКАЧАТЬ
Cairo Desktop - это приложение, предназначенное для замены стандартной оболочки рабочего стола Windows. Оно предоставляет пользователям обновленный и упрощенный интерфейс, который оптимизирует доступ к важным инструментам и приложениям, улучшает организацию рабочего процесса и повышает общую производительность системы.
После установки Cairo Desktop кардинально меняет внешний вид рабочего стола, предлагая альтернативный пользовательский интерфейс. Традиционная панель задач Windows заменяется на новую панель, напоминающую Dock в MacOS, что значительно упрощает управление запущенными приложениями и открытыми окнами. Новая панель задач поддерживает организацию программ по категориям, которые пользователь может настроить под свои нужды, что облегчает поиск и переключение между задачами.
Главное меню располагается в верхней части экрана и похоже на меню «Пуск», но с более удобной организацией приложений. Программы можно распределить по категориям, что делает их использование интуитивно понятным и простым. Кроме того, доступ к часто используемым местам, таким как системные папки или корзина, осуществляется через меню «Места», а последние открытые документы и загруженные файлы отображаются в соответствующих разделах.
Программа предоставляет широкие возможности для персонализации, позволяя пользователю настраивать внешний вид и функциональность рабочего стола по своему усмотрению. Это приложение не только придает стандартной среде Windows современный и стильный вид, но и способно полностью заменить стандартную оболочку операционной системы, создавая более эффективное и приятное рабочее пространство.
Основные возможности Cairo Desktop:
- Замена стандартной панели задач Windows на панель, напоминающую Dock в MacOS.
- Организация приложений по пользовательским категориям для удобного доступа и управления.
- Упрощенный доступ к часто используемым местам и системным папкам через меню «Места».
- Возможность настройки верхней панели с меню, похожим на меню «Пуск», для быстрого запуска программ.
- Отображение списка недавно открытых документов и последних загрузок.
- Широкие возможности для персонализации рабочего стола и изменения его внешнего вида.
Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...
Приложение для кастомизации Windows 10/11, с помощью которой можно сделать свою операционную...
IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается...
Windows 7 DreamScene Activator 1.1
Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG...
Отзывы о программе Cairo Desktop
Admin
Отзывов о программе Cairo Desktop 0.4.370 пока нет, можете добавить...