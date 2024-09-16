Background Eraser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.23.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Photo Editor & Collage Maker
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|24.51 Мб
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Background Eraser — это удобное приложение для удаления фона с фотографий, оснащённое инструментами с искусственным интеллектом (ИИ). Оно позволяет автоматически вырезать объекты, создавая PNG с прозрачным фоном, а также редактировать изображения с высокой точностью. Программа не требует специальных навыков работы с графическими редакторами — пользователи могут получить качественные результаты буквально в один клик.
Приложение включает несколько режимов работы, таких как точный, быстрый и ручной, что делает его универсальным для различных задач. Благодаря продвинутой технологии ИИ, приложение способно распознавать людей, животных и другие объекты на изображениях, а также предлагает инструменты для более сложного редактирования, включая выбор фигур и обрезку. Это идеальный инструмент как для профессионального использования, например, создания миниатюр или презентаций товаров, так и для повседневных задач, таких как создание стикеров или мемов.
Список основных возможностей приложения Background Eraser:
- Точный режим для создания изображений с высококачественными краями и плавными переходами между объектом и фоном.
- Быстрый режим с ИИ, который автоматически распознает и вырезает объекты на изображениях, включая людей, животных и растения.
- Ручной режим для более детальной работы — пользователи могут вручную обвести объект для вырезания.
- Режим фигур, позволяющий обрезать фотографии в форме круга, квадрата, сердечка и других популярных форм.
- Возможность создания аватаров на основе ИИ, что позволяет пользователям преобразовать свои фотографии в уникальные аватары.
- Инструменты для изменения и замены фона, а также для создания стикеров и PNG с прозрачным фоном.
- Поддержка различных форматов изображений, включая JPEG и PNG, что делает приложение универсальным для работы с фотографиями в разных целях.
Приложение Background Eraser помогает пользователям легко создавать изображения для использования в различных сценариях: витрина товаров, миниатюры YouTube, стикеры для мессенджеров, фото на документы и многое другое.
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