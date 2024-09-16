Программы для Android » Графика » Фото » Background Eraser 2.23.66

Background Eraser для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.23.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:24.51 Мб
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Background Eraser скриншот № 1
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Background Eraser — это удобное приложение для удаления фона с фотографий, оснащённое инструментами с искусственным интеллектом (ИИ). Оно позволяет автоматически вырезать объекты, создавая PNG с прозрачным фоном, а также редактировать изображения с высокой точностью. Программа не требует специальных навыков работы с графическими редакторами — пользователи могут получить качественные результаты буквально в один клик.

Приложение включает несколько режимов работы, таких как точный, быстрый и ручной, что делает его универсальным для различных задач. Благодаря продвинутой технологии ИИ, приложение способно распознавать людей, животных и другие объекты на изображениях, а также предлагает инструменты для более сложного редактирования, включая выбор фигур и обрезку. Это идеальный инструмент как для профессионального использования, например, создания миниатюр или презентаций товаров, так и для повседневных задач, таких как создание стикеров или мемов.

Список основных возможностей приложения Background Eraser:

  • Точный режим для создания изображений с высококачественными краями и плавными переходами между объектом и фоном.
  • Быстрый режим с ИИ, который автоматически распознает и вырезает объекты на изображениях, включая людей, животных и растения.
  • Ручной режим для более детальной работы — пользователи могут вручную обвести объект для вырезания.
  • Режим фигур, позволяющий обрезать фотографии в форме круга, квадрата, сердечка и других популярных форм.
  • Возможность создания аватаров на основе ИИ, что позволяет пользователям преобразовать свои фотографии в уникальные аватары.
  • Инструменты для изменения и замены фона, а также для создания стикеров и PNG с прозрачным фоном.
  • Поддержка различных форматов изображений, включая JPEG и PNG, что делает приложение универсальным для работы с фотографиями в разных целях.

Приложение Background Eraser помогает пользователям легко создавать изображения для использования в различных сценариях: витрина товаров, миниатюры YouTube, стикеры для мессенджеров, фото на документы и многое другое.

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