Background Eraser — это удобное приложение для удаления фона с фотографий, оснащённое инструментами с искусственным интеллектом (ИИ). Оно позволяет автоматически вырезать объекты, создавая PNG с прозрачным фоном, а также редактировать изображения с высокой точностью. Программа не требует специальных навыков работы с графическими редакторами — пользователи могут получить качественные результаты буквально в один клик.

Приложение включает несколько режимов работы, таких как точный, быстрый и ручной, что делает его универсальным для различных задач. Благодаря продвинутой технологии ИИ, приложение способно распознавать людей, животных и другие объекты на изображениях, а также предлагает инструменты для более сложного редактирования, включая выбор фигур и обрезку. Это идеальный инструмент как для профессионального использования, например, создания миниатюр или презентаций товаров, так и для повседневных задач, таких как создание стикеров или мемов.

Список основных возможностей приложения Background Eraser:

Точный режим для создания изображений с высококачественными краями и плавными переходами между объектом и фоном.

Быстрый режим с ИИ, который автоматически распознает и вырезает объекты на изображениях, включая людей, животных и растения.

Ручной режим для более детальной работы — пользователи могут вручную обвести объект для вырезания.

Режим фигур, позволяющий обрезать фотографии в форме круга, квадрата, сердечка и других популярных форм.

Возможность создания аватаров на основе ИИ, что позволяет пользователям преобразовать свои фотографии в уникальные аватары.

Инструменты для изменения и замены фона, а также для создания стикеров и PNG с прозрачным фоном.

Поддержка различных форматов изображений, включая JPEG и PNG, что делает приложение универсальным для работы с фотографиями в разных целях.

Приложение Background Eraser помогает пользователям легко создавать изображения для использования в различных сценариях: витрина товаров, миниатюры YouTube, стикеры для мессенджеров, фото на документы и многое другое.