Dada для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cosmoshark LLC.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27.69 Мб
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Приложение Dada предназначено для создания уникальных фото- и арт-коллажей. Это удобный инструмент, который позволяет пользователям оформлять изображения, используя разнообразные элементы, такие как стикеры, шрифты и фоны. Приложение предлагает богатый функционал для редактирования, что делает его полезным как для личного творчества, так и для профессионального использования в блогах, бизнесе или при создании приглашений и открыток.
Одной из ключевых особенностей Dada является наличие обширной библиотеки бесплатных стикеров и шрифтов, которые можно использовать для оформления изображений. Пользователи могут редактировать слои изображений, настраивая яркость, контрастность и другие параметры. Для тех, кто ищет вдохновение или хочет быстро начать работу, в приложении доступны готовые шаблоны, которые можно легко адаптировать под свои нужды. Важной функцией является возможность сохранения проектов, что позволяет пользователям вернуться к редактированию в любое удобное время.
Программа не только помогает создавать привлекательные визуальные материалы, но и предоставляет средства для работы с текстом, предлагая множество шрифтов с поддержкой русского языка. Для уникальных проектов пользователи могут создавать стикеры на основе собственных изображений, а фоны помогут добавить выразительности и завершенности композиции.
Основные возможности приложения Dada:
- Создание уникальных коллажей для личного или коммерческого использования
- Большая коллекция бесплатных стикеров, доступных по категориям
- Возможность редактирования слоев: настройка яркости, контрастности, теней и прозрачности
- Встроенная библиотека шрифтов с поддержкой кириллицы
- Создание собственных стикеров из фотографий или изображений
- Коллекция фонов для постов и историй в социальных сетях
- Сохранение проектов для последующего редактирования
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