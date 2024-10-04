USBDDFix для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simulated Reality Soft
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64 Кб
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USBDDFix — это простое и удобное приложение для восстановления целостности USB-накопителей, поврежденных в результате форматирования или работы с методами Disk Dump. Программа была разработана для решения проблем, возникающих при использовании приложений для создания загрузочных дисков, которые иногда могут нарушать структуру накопителя и приводить к ошибкам. USBDDFix предоставляет пользователям надежный инструмент для диагностики и исправления ошибок USB-устройств, возвращая их в рабочее состояние без сложных манипуляций.
Программа отличается простотой интерфейса и легкостью в использовании. Для восстановления накопителя достаточно выбрать диск, проанализировать его состояние и выполнить несколько действий для устранения ошибок. Дополнительно, USBDDFix позволяет выбирать формат файловой системы, поддерживая два основных типа — FAT32 и NTFS, что делает приложение универсальным для различных задач и требований. После восстановления, пользователю также предлагается возможность задать новое имя диска, что повышает удобство работы с восстановленными накопителями.
Приложение USBDDFix распространяется в портативном формате, что позволяет использовать его на любом компьютере, не требуя установки. Оно идеально подходит для тех, кто часто работает с USB-накопителями и нуждается в быстром и простом решении для их восстановления в случае неполадок. Компактность и мобильность программы делает её удобной для использования в полевых условиях или на разных устройствах.
Основные возможности приложения USBDDFix:
- Восстановление целостности USB-накопителей, поврежденных при форматировании или работе с Disk Dump.
- Диагностика и устранение ошибок накопителей с помощью простого и понятного интерфейса.
- Поддержка форматов файловой системы FAT32 и NTFS для гибкости в работе с разными типами данных.
- Возможность выбора новой буквы диска после восстановления.
- Портативная версия программы, которая не требует установки и может быть использована на любом устройстве.
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