USBDDFix для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Восстановление данных
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USBDDFix — это простое и удобное приложение для восстановления целостности USB-накопителей, поврежденных в результате форматирования или работы с методами Disk Dump. Программа была разработана для решения проблем, возникающих при использовании приложений для создания загрузочных дисков, которые иногда могут нарушать структуру накопителя и приводить к ошибкам. USBDDFix предоставляет пользователям надежный инструмент для диагностики и исправления ошибок USB-устройств, возвращая их в рабочее состояние без сложных манипуляций.

Программа отличается простотой интерфейса и легкостью в использовании. Для восстановления накопителя достаточно выбрать диск, проанализировать его состояние и выполнить несколько действий для устранения ошибок. Дополнительно, USBDDFix позволяет выбирать формат файловой системы, поддерживая два основных типа — FAT32 и NTFS, что делает приложение универсальным для различных задач и требований. После восстановления, пользователю также предлагается возможность задать новое имя диска, что повышает удобство работы с восстановленными накопителями.

Приложение USBDDFix распространяется в портативном формате, что позволяет использовать его на любом компьютере, не требуя установки. Оно идеально подходит для тех, кто часто работает с USB-накопителями и нуждается в быстром и простом решении для их восстановления в случае неполадок. Компактность и мобильность программы делает её удобной для использования в полевых условиях или на разных устройствах.

Основные возможности приложения USBDDFix:

  • Восстановление целостности USB-накопителей, поврежденных при форматировании или работе с Disk Dump.
  • Диагностика и устранение ошибок накопителей с помощью простого и понятного интерфейса.
  • Поддержка форматов файловой системы FAT32 и NTFS для гибкости в работе с разными типами данных.
  • Возможность выбора новой буквы диска после восстановления.
  • Портативная версия программы, которая не требует установки и может быть использована на любом устройстве.
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