Show Hidden Files для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wittytool
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|715 Кб
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Show Hidden Files – это приложение, которое упрощает работу с видимостью скрытых файлов и папок на вашем компьютере. Стандартные методы изменения настроек отображения могут быть неудобными и требовать нескольких шагов, таких как ручная настройка параметров в проводнике. Данная утилита позволяет обойти эти сложности, предоставляя простую возможность управлять видимостью файлов и папок одним щелчком мыши.
Программа разработана с акцентом на удобство использования, и его основная цель – облегчить доступ к скрытым данным без необходимости углубляться в сложные настройки операционной системы. С помощью Show Hidden Files вы можете одним действием переключать видимость файлов, избегая традиционной процедуры, которая может казаться избыточной или трудоемкой для обычного пользователя. Программа может быть полезна для тех, кто часто работает с файлами, которым требуется временное скрытие или отображение.
Основные возможности Show Hidden Files:
- Одно нажатие для отображения или скрытия скрытых файлов и папок.
- Удобный интерфейс, позволяющий избежать сложных настроек операционной системы.
- Быстрое переключение между режимами видимости файлов без необходимости заходить в проводник.
- Простота использования даже для начинающих пользователей.
- Высокая скорость работы и надежность.
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