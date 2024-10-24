FileRescuer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|8.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ToolGeeker
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48.8 Мб
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FileRescuer — приложение для восстановления потерянных или поврежденных данных с ваших устройств. Оно позволяет пользователям просканировать устройства на наличие восстанавливаемых файлов и выбрать те, которые требуется восстановить. Программа отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает её доступной как для опытных пользователей, так и для тех, кто редко сталкивается с необходимостью восстановления данных.
Приложение поддерживает работу с различными типами данных, включая файлы и папки на разделах и каталогах. Оно предоставляет возможность вручную выбирать области для сканирования, что помогает сосредоточиться на конкретных участках файловой системы. После завершения сканирования FileRescuer показывает найденные данные в виде древовидной структуры, что облегчает навигацию и выбор нужных элементов для восстановления.
Хотя приложение не включает расширенных возможностей для фильтрации данных, его простота и удобство делают его полезным инструментом для восстановления данных. FileRescuer ориентирован на пользователей, которым нужно быстро и эффективно вернуть доступ к важным файлам.
Основные возможности FileRescuer:
- Восстановление потерянных или поврежденных файлов.
- Сканирование разделов и каталогов для поиска восстанавливаемых данных.
- Вручную настраиваемое место сканирования для оптимальной точности.
- Отображение результатов в виде древовидной структуры для удобной навигации.
- Возможность выборочного восстановления файлов в нужное место.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
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