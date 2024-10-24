FileRescuer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:8.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:48.8 Мб
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FileRescuer — приложение для восстановления потерянных или поврежденных данных с ваших устройств. Оно позволяет пользователям просканировать устройства на наличие восстанавливаемых файлов и выбрать те, которые требуется восстановить. Программа отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает её доступной как для опытных пользователей, так и для тех, кто редко сталкивается с необходимостью восстановления данных.

Приложение поддерживает работу с различными типами данных, включая файлы и папки на разделах и каталогах. Оно предоставляет возможность вручную выбирать области для сканирования, что помогает сосредоточиться на конкретных участках файловой системы. После завершения сканирования FileRescuer показывает найденные данные в виде древовидной структуры, что облегчает навигацию и выбор нужных элементов для восстановления.

Хотя приложение не включает расширенных возможностей для фильтрации данных, его простота и удобство делают его полезным инструментом для восстановления данных. FileRescuer ориентирован на пользователей, которым нужно быстро и эффективно вернуть доступ к важным файлам.

Основные возможности FileRescuer:

  • Восстановление потерянных или поврежденных файлов.
  • Сканирование разделов и каталогов для поиска восстанавливаемых данных.
  • Вручную настраиваемое место сканирования для оптимальной точности.
  • Отображение результатов в виде древовидной структуры для удобной навигации.
  • Возможность выборочного восстановления файлов в нужное место.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
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