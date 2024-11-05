RecordFab – приложение для записи потокового видео, онлайн-курсов, социальных сетей и других живых сеансов, с возможностью сохранения материала для последующего просмотра. Программа поддерживает работу с множеством платформ потокового вещания, обеспечивая доступ к записям даже после завершения оригинального сеанса.

Интерфейс RecordFab выполнен в тёмной цветовой гамме, создавая стильное и интуитивно понятное рабочее пространство. При открытии приложения пользователю отображается простой экран с перечнем поддерживаемых платформ, упорядоченным по алфавиту для удобства навигации. Доступен также встроенный поиск, позволяющий быстро найти нужную платформу. Встроенный браузер RecordFab позволяет просматривать платформы и их контент, как в обычном веб-браузере, с возможностью входа в личный кабинет и открытия нескольких потоков в разных вкладках.

Основная функция RecordFab – запись видео с поддержкой форматов Full HD и HD, с обычной и высокой скоростью. Начать запись можно простым нажатием кнопки, а во время записи приложение показывает её продолжительность в реальном времени. Это позволяет отслеживать процесс записи и предотвращает прерывания. Записанные файлы сохраняются в папке «Мои файлы», доступной в приложении для легкого перехода к нужному контенту.

Основные возможности приложения RecordFab: