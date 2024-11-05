RecordFab для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $129.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fengtao Software
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|7.27 Мб
|СКАЧАТЬ
RecordFab – приложение для записи потокового видео, онлайн-курсов, социальных сетей и других живых сеансов, с возможностью сохранения материала для последующего просмотра. Программа поддерживает работу с множеством платформ потокового вещания, обеспечивая доступ к записям даже после завершения оригинального сеанса.
Интерфейс RecordFab выполнен в тёмной цветовой гамме, создавая стильное и интуитивно понятное рабочее пространство. При открытии приложения пользователю отображается простой экран с перечнем поддерживаемых платформ, упорядоченным по алфавиту для удобства навигации. Доступен также встроенный поиск, позволяющий быстро найти нужную платформу. Встроенный браузер RecordFab позволяет просматривать платформы и их контент, как в обычном веб-браузере, с возможностью входа в личный кабинет и открытия нескольких потоков в разных вкладках.
Основная функция RecordFab – запись видео с поддержкой форматов Full HD и HD, с обычной и высокой скоростью. Начать запись можно простым нажатием кнопки, а во время записи приложение показывает её продолжительность в реальном времени. Это позволяет отслеживать процесс записи и предотвращает прерывания. Записанные файлы сохраняются в папке «Мои файлы», доступной в приложении для легкого перехода к нужному контенту.
Основные возможности приложения RecordFab:
- Запись онлайн-курсов, вебинаров, потоковых видео и контента из социальных сетей.
- Сохранение записей для последующего просмотра в удобное время.
- Удобный интерфейс в тёмной цветовой гамме, поддерживающий работу с несколькими потоками одновременно.
- Список поддерживаемых платформ, упорядоченный по алфавиту, и встроенный поиск для быстрого доступа к нужному контенту.
- Встроенный браузер с возможностью входа в аккаунт и просмотра курсов или видео в реальном времени.
- Запись в формате Full HD и HD с настраиваемыми параметрами скорости.
- Отображение продолжительности записи в реальном времени.
- Сохранение записанных файлов в локальной папке для быстрого доступа.
OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...
AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно...
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и...
Отзывы о программе RecordFab
Admin
Отзывов о программе RecordFab 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...