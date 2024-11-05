RecordFab для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $129.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:7.27 Мб
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RecordFab – приложение для записи потокового видео, онлайн-курсов, социальных сетей и других живых сеансов, с возможностью сохранения материала для последующего просмотра. Программа поддерживает работу с множеством платформ потокового вещания, обеспечивая доступ к записям даже после завершения оригинального сеанса.

Интерфейс RecordFab выполнен в тёмной цветовой гамме, создавая стильное и интуитивно понятное рабочее пространство. При открытии приложения пользователю отображается простой экран с перечнем поддерживаемых платформ, упорядоченным по алфавиту для удобства навигации. Доступен также встроенный поиск, позволяющий быстро найти нужную платформу. Встроенный браузер RecordFab позволяет просматривать платформы и их контент, как в обычном веб-браузере, с возможностью входа в личный кабинет и открытия нескольких потоков в разных вкладках.

Основная функция RecordFab – запись видео с поддержкой форматов Full HD и HD, с обычной и высокой скоростью. Начать запись можно простым нажатием кнопки, а во время записи приложение показывает её продолжительность в реальном времени. Это позволяет отслеживать процесс записи и предотвращает прерывания. Записанные файлы сохраняются в папке «Мои файлы», доступной в приложении для легкого перехода к нужному контенту.

Основные возможности приложения RecordFab:

  • Запись онлайн-курсов, вебинаров, потоковых видео и контента из социальных сетей.
  • Сохранение записей для последующего просмотра в удобное время.
  • Удобный интерфейс в тёмной цветовой гамме, поддерживающий работу с несколькими потоками одновременно.
  • Список поддерживаемых платформ, упорядоченный по алфавиту, и встроенный поиск для быстрого доступа к нужному контенту.
  • Встроенный браузер с возможностью входа в аккаунт и просмотра курсов или видео в реальном времени.
  • Запись в формате Full HD и HD с настраиваемыми параметрами скорости.
  • Отображение продолжительности записи в реальном времени.
  • Сохранение записанных файлов в локальной папке для быстрого доступа.
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