Mo-Search для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.48.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Поиск файлов
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Размер:6.24 Мб
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Mo-Search - это программа для удобного и точного поиска файлов на компьютере, которая помогает быстро находить файлы, даже если они имеют схожие названия или находятся в переполненных папках. Mo-Search индексирует все файлы на устройстве при установке и постоянно обновляет этот индекс при добавлении новых данных или изменении существующих. В программе предусмотрены алгоритмы, позволяющие отобразить наиболее релевантные результаты, а поиск можно производить как по полному, так и по частичному названию файла.

Mo-Search оснащен гибкими фильтрами, с помощью которых пользователи могут сортировать найденные файлы по разным критериям, включая название, расположение, размер, релевантность и дату последнего изменения. Программа поддерживает специальные символы подстановки, что позволяет делать запросы более точными и охватывающими широкий спектр данных.

Кроме поиска, программа предоставляет дополнительные инструменты управления файлами. Пользователи могут генерировать контрольные суммы для проверки подлинности файлов, используя такие алгоритмы хеширования, как MD4, MD5 и SHA-256. Также доступен анализ структуры хранения данных, включая возможность просматривать количество файлов по их типу и объему памяти, которую они занимают.

Mo-Search также способен находить дубликаты файлов, что значительно облегчает очистку дискового пространства. Выбрав нужную папку, пользователь может запустить поиск дубликатов, который выполняется с помощью бинарного метода или метода контрольных сумм. По завершении анализа создается лог-файл с указанием местоположения и названия обнаруженных дубликатов.

Программа позволяет получить информацию о доменах, выполняя поиск по WHOIS-запросам, а также предоставляет детальные данные о файлах, что помогает поддерживать порядок в системе и контролировать использование памяти на устройстве.

Основные возможности приложения Mo-Search:

  • Индексация всех файлов на компьютере с регулярным обновлением индексов;
  • Поиск файлов по полному или частичному имени с фильтрацией результатов;
  • Поддержка символов подстановки для более гибких запросов;
  • Фильтрация результатов по имени, местоположению, размеру, релевантности и времени изменения;
  • Генерация контрольных сумм файлов (MD4, MD5, SHA-256 и другие);
  • Анализ данных для определения количества и типа файлов, а также занимаемого ими объема памяти;
  • Поиск дубликатов файлов по бинарному методу или по контрольной сумме с отображением подробного отчета;
  • Получение информации по доменам через WHOIS-запросы;
  • Удобные и быстрые инструменты для поиска и управления файлами.
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