Mo-Search для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.48.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|meauxsoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.24 Мб
|СКАЧАТЬ
Mo-Search - это программа для удобного и точного поиска файлов на компьютере, которая помогает быстро находить файлы, даже если они имеют схожие названия или находятся в переполненных папках. Mo-Search индексирует все файлы на устройстве при установке и постоянно обновляет этот индекс при добавлении новых данных или изменении существующих. В программе предусмотрены алгоритмы, позволяющие отобразить наиболее релевантные результаты, а поиск можно производить как по полному, так и по частичному названию файла.
Mo-Search оснащен гибкими фильтрами, с помощью которых пользователи могут сортировать найденные файлы по разным критериям, включая название, расположение, размер, релевантность и дату последнего изменения. Программа поддерживает специальные символы подстановки, что позволяет делать запросы более точными и охватывающими широкий спектр данных.
Кроме поиска, программа предоставляет дополнительные инструменты управления файлами. Пользователи могут генерировать контрольные суммы для проверки подлинности файлов, используя такие алгоритмы хеширования, как MD4, MD5 и SHA-256. Также доступен анализ структуры хранения данных, включая возможность просматривать количество файлов по их типу и объему памяти, которую они занимают.
Mo-Search также способен находить дубликаты файлов, что значительно облегчает очистку дискового пространства. Выбрав нужную папку, пользователь может запустить поиск дубликатов, который выполняется с помощью бинарного метода или метода контрольных сумм. По завершении анализа создается лог-файл с указанием местоположения и названия обнаруженных дубликатов.
Программа позволяет получить информацию о доменах, выполняя поиск по WHOIS-запросам, а также предоставляет детальные данные о файлах, что помогает поддерживать порядок в системе и контролировать использование памяти на устройстве.
Основные возможности приложения Mo-Search:
- Индексация всех файлов на компьютере с регулярным обновлением индексов;
- Поиск файлов по полному или частичному имени с фильтрацией результатов;
- Поддержка символов подстановки для более гибких запросов;
- Фильтрация результатов по имени, местоположению, размеру, релевантности и времени изменения;
- Генерация контрольных сумм файлов (MD4, MD5, SHA-256 и другие);
- Анализ данных для определения количества и типа файлов, а также занимаемого ими объема памяти;
- Поиск дубликатов файлов по бинарному методу или по контрольной сумме с отображением подробного отчета;
- Получение информации по доменам через WHOIS-запросы;
- Удобные и быстрые инструменты для поиска и управления файлами.
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...
RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере...
Duplicate Cleaner 4.1.2 Free / 5.22 Pro
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...
Awesome Duplicate Photo Finder 1.2.1
Простое в работе приложение, предназначенное для поиска дубликатов изображений на ПК и их...
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере...
Отзывы о программе Mo-Search
Admin
Отзывов о программе Mo-Search 9.48.4 пока нет, можете добавить...